Serale Amici 2019, Loredana Bertè non ne può più: duro attacco a Rudy Zerbi

Amici 2019 Serale, l’esibizione di Giordana Angi non piace a Rudy

L’inizio della semifinale di Amici 2019 è stato scoppiettante e dovevamo prevederlo visto che nel programma è tornata Loredana Bertè. Lo scontro ovviamente è avvenuto tra lei e Rudy Zerbi che hanno una visione completamente diversa sulle capacità di Giordana Angi: quest’ultima si è esibita col pezzo Una lunga storia d’amore di Gino Paoli, ma, mentre alla Bertè l’interpretazione è piaciuta tantissimo, per Rudy non è stata entusiasmante in quanto ha messo in evidenza tutti i difetti che lui ha sempre messo in evidenza in questi mesi sin dall’inizio del programma e ancor prima del Serale.

Serale Amici, Loredana Bertè sclera con Rudy e difende Giordana

“Un concentrato – queste le parole di Zerbi dopo l’esibizione della cantante che già a Verissimo si è dovuta sorbire delle critiche fuori luogo – di tutto quello che ha sbagliato in questi mesi li ha messo qua. Fai gli stessi gesti!”. “Basta – l’ha subito interrotto Rudy –, a me è piaciuta moltissimo. Lo stai dicendo da otto settimane, abbiamo capito! Cambia disco! In questa esibizione è stata molto più dolce! Lei è sempre riconoscibile”. Rudy ci è andato giù pesante con Giordana anche se non tutti l’hanno sentito: “Ha sgracchiato!”. “Menomale che son tornata!”, ha esclamato la Bertè dopo aver sentito Rudy continuare a parlare. Giordana da parte sua ha detto di averci messa tutta sé stessa: “Io ho cercato di essere dolce e delicata, di entrarci il più possibile. Mi dispiace!”. “Tu – ha insistito Rudy – rendi tutto un po’ troppo uguale quando canti le canzoni tue. Repetita non iuvant!“.

Anche J-Ax e Sabrina Ferilli difendono Giordana: Rudy contro tutti

L’impressione che abbiamo comunque è che l’opinione di Rudy non sia molto diffusa, per quanto rispettabile; a difendere Giordana infatti è stato anche J-Ax: “Non c’era solo dolcezza e amore nella canzone, c’era anche un retrogusto di amarezza e di sofferenza, e non dimentichiamoci che Gino Paoli ha avuto una vita che altro che ai rapper! Mi è piaciuta la tua interpretazione! Non mi sembrava che urlasse!”. La stessa considerazione l’ha fatta più o meno Sabrina Ferilli nel secondo girone, quando Giordana ha cantato Se io fossi un angelo: “Mi piace anche la potenza che ha, è una ragazza che ha molta voce e da quando in qua è un problema avere voce. Ti lascia sempre in sospeso perché non la dai mai per scontata nelle sue esibizioni. La sua piccola fragilità è una dote. Io non sono per quelli perfetti”. E in effetti poi Giordana è arrivata in finale, e non è mancato neanche un bel “ciaone” che la Bertè ha dedicato a Zerbi pensando di interpretare i pensieri della cantante.