Amici 2019, cos’ha in mente Rudy Zerbi? La sfida-tranello per Giordana e Alberto

La sfida di Rudy Zerbi a Giordana Angi e Alberto Urso ad Amici 2019

La prossima puntata di Amici 2019 sarà ricchissima di scontri, visto quanto sta accadendo in questi giorni. Nel day time di oggi ad esempio abbiamo visto Rudy Zerbi lanciare una sfida sia a Giordana Angi sia a Tish sia ad Alberto Urso. Cose già viste, vi starete dicendo, e in effetti non avete tutti i torti: il punto è che questa volta, senza che l’uno lo sapesse dell’altra, il maestro di canto ha voluto mettere a confronto Giordana e Alberto, e non Giordana e Tish; la canzone peraltro è piuttosto difficile per entrambi poiché si tratta di Blue degli Eiffel 65.

La reazione di Giordana alla canzone richiesta da Rudy: volano parole forti

Giordana non ha reagito per niente bene alla richiesta di Rudy ritenendo la canzone inappropriata per giocarsi la finale: “Passerò per arrogante ma non mi interessa – queste le parole della cantante dei Bianchi –; è come chiedermi di fare un’opera lirica. Ma, soprattutto, per dimostrare cosa? Per fare una figuraccia? Per una semifinale è veramente una follia! Vado a casa piuttosto! Ma come faccio? Mi posso giocare la semifinale con questo pezzo? Mi vuole mandare a casa ma non sarà così facile”. I toni di Giordana sono diventati ancor più polemici quando ha scoperto che invece a Tish Rudy ha chiesto di preparare Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper: “Tutti – queste le parole dell’insegnante sul pezzo – lo conosco molto bene, bisogna renderlo ancor più emozionante di quello che già è”. “Ridicolo – ha commentato Giordana –, fa ridere! Che si aspetta? Che faccio Blue? Se ha capito un po’ come sono fatta, pensa che io vado lì e canto? Non ha capito proprio niente!”.

Amici 2019, Rudy mette a confronto Alberto e Giordana su un pezzo difficile per entrambi

Ciò che più ci ha sorpreso – come dicevamo – è che lo stesso pezzo è stato proposto ad Alberto e che il cantante lirico invece di lamentarsi come ha fatto la Angi ha accettato la sfida e si è subito messo a pensare come fare il pezzo e soprattutto a come interpretarlo con qualche bel passo di danza: “La devo pure ballare un pochino – ha detto ai suoi amici – e devo capire come fare! Sto pensando a come farla”. L’impressione che abbiamo è che Rudy abbia voluto mettere a confronto i due ragazzi e dimostrare quanto Giordana sia polemica e quanto Alberto invece, nonostante sia molto più distante rispetto a lei da questo genere di musica, accetti tutto ciò che gli venga chiesto. Sabato ne vedremo delle belle!