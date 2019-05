Anticipazioni finale Amici 2019: due vincitori e nuovi premi

By

Finale Amici 18 anticipazioni: tutto quello che c’è da sapere sull’ultima puntata

La finale di Amici 2019 è alle porte. Quattro sono i finalisti che si contenderanno il premio finale e quelli dei due circuiti: un evento unico quello di assistere alla proclamazione del ballerino migliore del talent show e a quella del cantante migliore. Chi riuscirà a raggiungere questi importanti traguardi? Alberto, Giordana, Vincenzo e Rafael (quest’ultimo potrebbe firmare a breve un contratto con una compagnia di ballo) hanno tutte le carte in regola per farcela: hanno dimostrato largamente di meritare tutti la vittoria. Il pubblico a casa giocherà un ruolo fondamentale, visto che dovrà eleggere anche il vincitore della 18esima edizione di Amici di Maria De Filippi; un’edizione che ci ha regalato tante emozioni, vagonate di polemiche e momenti a dir poco esilaranti.

Vincitore categoria ballo ultima puntata Amici 2019: Rafael o Vincenzo?

Vincenzo Di Primo è stato l’ultimo finalista di Amici 18 (ha ottenuto un premio prestigioso in maniera del tutto inaspettata!). Assisteremo alla sfida decisiva con Rafael Quenedit, che terminerà col vincitore della categoria danza. Da che parte si schiererà Alessandra Celentano? Siamo certi che Maria De Filippi le farà per l’ennesima volta questa domanda e lei tergiverserà. In effetti è difficile prendere una posizione netta, considerata l’indiscutibile bravura dei due danzatori.

Anticipazioni finale Amici: chi sarà il vincitore assoluto?

Tish ha dovuto abbandonare Amici di Maria De Filippi a un soffio dalla finale: è tornata a casa col sorriso, però, perché ha avuto un premio che mai si sarebbe aspettata di ricevere. Difficile prevedere chi sarà il vincitore di ballo, ma anche quello di canto: Alberto Urso è amatissimo, ma Giordana Angi, due dirette fa, lo ha battuto al televoto. Se la giocano bene. Potremmo vedere proprio loro due alla finalissima. La data dell’ultima puntata di Amici 18 è stata fissata. Non perdetevi questa attesissima finale!