Vincenzo alla finale di Amici 18 vince un premio inaspettato

Amici 18 finale anticipazioni: Vincenzo va lontano e ottiene un importante contratto

Vincenzo Di Primo è il quarto finalista di Amici 2019. Si è sfidato con Tish, che non è riuscita ad avere la meglio sull’amatissimo ballerino, che questa sera ha potuto contare anche sull’aiuto di Alberto Urso, che lo ha voluto sostenere fino alla fine. Insieme al televoto sono imbattibili. Una soddisfazione che si aggiunge a un’altra: il ballerino ha ottenuto un contratto con la Complexions Contemporary Ballet attraverso Banca 5. Un premio importante, che non ha fatto altro che aumentare la sua emozione. La sua strada sarà piena di altri successi.

Le bellissime parole dei professori di Amici a Vincenzo Di Primo

I professori di Amici 18 hanno avuto solo delle belle parole per Rafael Quenedit e per Vincenzo Di Primo. Alessandra Celentano gli ha fatto dei grandi complimenti, sbilanciandosi ancora di più: “Vincenzo è un ballerino che stimo tantissimo. Merita di tutto dalla vita. Lui è un ballerino di qualità, tecnico e non gli manca niente”. Queste, invece, le parole di Timor Steffens: “All’inizio abbiamo visto delle esibizioni bellissime, ma adesso ho la certezza che lui è un artista. Sa interpretare, in tutte le esibizioni ci mette l’anima, sente qualcosa di speciale. Ha anche tantissima tecnica. Merita la finale”.

Finale Amici anticipazioni: la sfida decisiva tra Rafael e Vincenzo, chi vincerà?

Alex Britti ha voluto aggiungere altro: “Quando balla emerge una dolcezza incredibile. Mi prende tanto”. Un ballerino che farà parlare tanto di sé anche al di fuori del programma. E ora non ci resta che chiederci: chi vincerà la categoria ballo? Nell’ultima puntata di Amici 2019, assisteremo a una doppia-finale: quella di canto e quella di ballo. Una puntata che farà tanto parlare!