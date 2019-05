Rafael alla finale di Amici: sfuma la sfida ballo, colpo di scena

Finale Amici 18: Rafael Quenedit all’ultima puntata del talent show di Canale 5

Rafael Quenedit è il primo finalista di Amici 2019. In tanti hanno pensato che questa sera ci sarebbe stata la finale della categoria ballo, ma non è stato così: Rafael è riuscito a prendersi la maglia per l’accesso all’ultima puntata grazie al voto dei professori e a quello della giura d’eccezione. Un vero e proprio colpo di scena. Questo significa che potrebbe o uscire Vincenzo Di Primo (e Rafael diventerebbe automaticamente il vincitore del circuito danza) oppure uno dei tre cantanti in gara. Tenendo presente dei risultati al televoto, Tish è sicuramente quella che rischia più degli altri.

Diretta Amici 2019: Rafael va avanti, Vincenzo continuerà?

Un posto per la finale di Amici 18 meritatissimo. Rafael non ha mai deluso, si è sempre impegnato duramente per andare lontano; per realizzare il suo sogno, ha lasciato anche la sua famiglia a Cuba: solo recentemente ha rivisto sua madre proprio durante il Serale. Bisogna comunque ammettere che anche Vincenzo Di Primo ha avuto un percorso magnifico all’interno della scuola ed è riuscito a dimostrare la sua grande versatilità, nonostante sia principalmente un ballerino classico. Due ragazzi davvero talentuosi. Non solo belle sorprese, ad Amici 2019, ma anche grandi polemiche: non è mancato l’attacco di Rudy a Giordana e l’intervento della Bertè!

Amici finale ultime notizie: ecco cosa bisogna sapere

Cos’altro succederà prima dell’ultima puntata di Amici 18? La data è stata fissata. Probabilmente non ci saranno più le polemiche che hanno caratterizzato il Serale: pochissimo tempo fan, i fan di Giordana e quelli di Tish hanno fatto tremare i social network! Cosa succederà ancora? E chi sarà il vincitore di Amici di Maria De Filippi?