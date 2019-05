Giordana e Tish spaccano il Web dopo ultimo scontro: “Moderate i termini”

Serale Amici 18, Tish e Giordana: è ancora guerra!

Lo scontro infinito tra Tish e Giordana di Amici 2019 non è ancora volto al termine. Forse finirà nella semifinale di sabato 18 maggio. Continuano ad attaccarsi, le due cantanti: Tish è convinta di essere più personale e riconoscibile di Giordana Angi mentre quest’ultima che abbia dalla sua dei pezzi molto forti. Il punto debole di Tish, per alcuni concorrenti di Amici, sarebbero proprio i suoi inediti. Questo potremmo scoprirlo solo quando ci sarà la lista delle copie vendute di tutti i cantanti. Per il momento, è tutto avvolto nel mistero. Anche se c’è da dire che i brani di Alberto Urso, Giordana e Tish sono stati maggiormente riproposti durante il Serale di Amici 18. Questo non giocherà a favore della cantante dai capelli arancioni?

I fan di Giordana contro Tish: ecco perché la criticano

Tish rischia di essere tra gli eliminati della penultima puntata di Amici. Potremmo assistere alla sfida decisiva tra Giordana e Tish durante la semifinale e i loro fan, su Twitter, si stanno già scontrando. Ecco cosa hanno detto quelli di Giordana su Tish: “Tish stai diventando insopportabile, le canzoni di Giordana sono forti per le parole. E questo conta molto di più delle tue 50 voci diverse”; “Tish sta facendo questo discorso inconsapevole del fatto che Giordana abbia scritto 5 canzoni con Tiziano Ferro e che l’abbia conosciuto ben 5 anni fa”; “Tish dice che Giordana parla sempre di lei, lei fa la stessa cosa, se non peggio”.

I fan di Tish attaccano Giordana: ecco cosa sta succedendo su Twitter

I sostenitori di Tish di Amici 18 non sono stati zitti. Dopo essersi pronunciati su quello che è successo con Alberto Urso, ora hanno avuto qualcosa da ridire su alcune esternazioni fatte da Giordana: “Moderate i termini, Tish non ha ucciso nessuno. Se non ti piace, va bene, a me non piace Giordana, ma non ho mai detto che la sua copertina non è bella. Siete di una cattiveria inaudita. Fatevi un esamino di coscienza, magari”; “Sì, Giordana fa questo mestiere de anni e cerca di entrare ad Amici da 5 anni, Tish è arrivata quest’anno e sta facendo passi da gigante, quindi non parliamo”. Con lo speciale di Verissimo su Amici, scopriremo tanto altro ancora su questi concorrenti.