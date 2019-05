Tish e Alberto, polemica prima della semifinale di Amici 2019: guerra social

Polemica Alberto e Tish Amici 18: ecco cos’è successo su Twitter

Tish e Alberto Urso sono al centro dell’attenzione. Cos’è successo questa volta? Una miriade di fan si sono mobilitati per sostenerli su Twitter, dopo gli attacchi che la cantante dai capelli arancioni ha ricevuto negli ultimi giorni. Secondo alcuni detrattori, non si meriterebbe la finale di Amici 2019. Alla domanda della pagina Twitter di Amici di Maria De Filippi “chi si merita di arrivare in finale?”, sono stati scritti tanti messaggi a supporto di Alberto e Tish. Una nuova polemica è scoppiata, ma questa volta non contro la cantante: vorrebbero che i due ex componenti della squadra Blu volino all’ultima puntata di Amici 18 perché entrambi dotati di talento vero.

Ultima puntata Amici 18 anticipazioni: Tish e Alberto insieme fino alla fine?

Dopo aver scoperto tutta la verità sulla loro storia, adesso si parla di Alberto Urso e Tish per ben altri motivi. A sorpresa, molti hanno sostenuto i due cantanti (e non sono mancate le critiche a Giordana): “Per me la finale spetterebbe a quella ragazza che disse: ‘Anche una persona piccola così può arrivare lontano, pur non avendo dietro niente’. Lei è l’umiltà, il talento, la lealtà, il rispetto e la purezza d’animo. Tish meriterebbe quella finale più di chiunque altro”; “Alberto Urso e il perché non serve e Tish perché con lei la scuola di Amici ha avuto un vero senso sia a livello di crescita musicale che umana (talento puro)”; “Tish è completa sotto ogni punto di vista. Emoziona con qualsiasi pezzo assegnato anche se lontano dal suo. Ha un timbro vocale riconoscibile anche da lontano. Ha tutte le carte per arrivare in finale. Se lo merita. E poi Alberto. Stesso discorso. Sono due talenti veri”.

News Amici di Maria De Filippi: tutto quello che c’è da sapere

Alberto e Tish si sono riavvicinati prima della semifinale di Amici 2019: lei ha deciso di perdonarlo. I due ragazzi, anche se non dovessero arrivare alla finale di Amici 18(e qui scoprirete la vera data dell’ultima puntata), avranno un percorso radioso fuori dal talent show di Canale 5. Lo stesso vale per Giordana Angi e i due ballerini Vincenzo e Rafael.