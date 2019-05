Data finale Amici 2019: quando verrà trasmessa l’ultima puntata?

Ultima puntata Amici 18: ecco quando verrà trasmessa la finale

Quando ci sarà la finale di Amici 2019? Non ci dovrebbero essere slittamenti: la data è fissata il 25 maggio. Il talent show di Canale 5 è quasi giunto alla fine e anche questa volta si è confermato un grande successo. Sono state realizzate ben 18 edizioni e sicuramente verrà conferma la 19esima. Per la numero 20 verrà organizzato qualcosa di speciale? Sarebbe bello rivedere alcuni talenti delle precedenti edizioni sfidarsi ancora, quelli che magari non sono riusciti davvero a sfondare, dando così vita a un’edizione innovativa. Senza andare troppo avanti nel futuro, vi anticipiamo che l’ultima puntata del Serale di Amici 18 verrà trasmessa sempre di sabato, alle ore 21.10, su Canale 5.

Anticipazioni Amici ultima puntata: sfida di ballo tra Vincenzo e Rafael?

Nel giorno della finale di Amici 18 potremmo assistere all’attesissima sfida di ballo fra Rafael e Vincenzo: pare che il vincitore della categoria danza non verrà proclamato durante la semifinale per via del grande livello raggiunto da entrambi i ballerini. Vincenzo e Rafael sono dei veri super-talenti e Alessandra Celentano ha intenzione di mandarli fino alla fine. Non solo lei, comunque. La Maestra è quella che ha giocato fino a questo momento a carte scoperte: crede fermamente che entrambi meritino la finale; Amici di Maria De Filippi non può privarsi di questi allievi ancora prima dell’ultima puntata di sabato 25 maggio.

News Amici 2019: tutto quello che c’è da sapere sulla finale

Le prime anticipazioni sulla finale di Amici 2019 stanno emergendo e sono scoppiate già alcune polemiche: una ha travolto Tish e Rudy Zerbi perché alcuni detrattori della cantante sono convinti che lei arriverà fino all’ultima puntata grazie all’insegnante di canto. Chi saranno però i veri finalisti di Amici 18? Scopriremo questo e tanto altro ancora con la prossima puntata del Serale!