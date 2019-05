Alberto Urso e Tish, la verità sulla storia d’amore a Verissimo: tutte le anticipazioni

Verissimo, Alberto Urso parla della sua storia d’amore con Tish

La presunta storia d’amore tra Alberto Urso e Tish è stata al centro dei pettegolezzi per molti mesi prima dell’inizio del Serale di Amici di Maria De Filippi perché i due sembravano molto vicini, e lei in particolar modo ci è parsa subito legata al cantante lirico; col Serale però i riflettori sul loro rapporto si sono spenti perché sebbene Tish fosse ancora palesemente cotta del ragazzo non si sono più create situazioni che in qualche modo avrebbero potuto riaccendere il gossip. La prossima puntata di Verissimo (registrata oggi 15 maggio) sarà dedicata totalmente ad Amici, e Silvia Toffanin chiederà ad Alberto proprio di chiarire in che rapporti è con la cantante dell’ex Squadra Blu.

Alberto e Tish stanno insieme? La verità sul loro rapporto

Le anticipazioni vengono direttamente dal Vicolo delle News e non dal comunicato che è solito diramare Verissimo, e sono informazioni che non ci sorprendono più di tanto: stando al racconto delle talpe infatti pare che Alberto abbia prima cantato Indispensabile e Rivoluzione per poi parlare proprio di Tish; il cantante avrebbe sottolineato con una certa sicurezza che tra di loro c’è soltanto amicizia e stima artistica ma che non sono fidanzati: il cantante lirico avrebbe messo così un punto ai tanti pettegolezzi emersi nel corso del tempo, su cui né lui né Tish sono mai voluti intervenire. Un brutto colpo quindi per chi shippava questa coppia, anche se, diciamocelo, le cose erano già abbastanza chiare.

Le altre anticipazioni sulla puntata di Verissimo

I protagonisti di Verissimo sarebbero stati non solo Alberto e Tish ma anche tutti gli altri semifinalisti con la stessa Maria De Filippi che avrebbe parlato del suo rapporto con Maurizio Costanzo; ci sarebbe stato anche un siparietto divertentissimo con Gemma e Tina che avrebbero preso parte a un’intervista doppia stile “Le Iene”. Di materiale ce n’è tantissimo insomma: aspettiamo il comunicato ufficiale di Verissimo per sapere tutti gli altri dettagli!