Amici 18: Vincenzo esagera, Rafael furioso “Non pensavo fosse così”

Serale Amici 18, le parole di Vincenzo Di Primo feriscono Rafael Quenedit

Non c’è niente da fare: ogni volta che ci si avvicina alla finale del Serale di Amici 18 iniziano a volare paroloni e i rapporti tra gli avversari si incrinano. In questo caso parliamo di Rafael Quenedit e Vincenzo Di Primo che molto probabilmente se ne daranno di santa ragione, a colpi di danza, chiaramente, nella puntata di sabato 18 maggio: come ben sapete, in semifinale si è sempre disputata infatti una gara tra ballerini, con il vincitore che correva ad abbracciare poi gli altri finalisti; vi ricordiamo inoltre che sono stati pochi i ballerini che hanno vinto il programma, l’ultimo dei quali è Andreas Muller.

Amici 18, Rafael contesta il giudizio di Vincenzo e attacca: “Non pensavo fosse così”

Come vi dicevamo ieri, la situazione in realtà potrebbe essere molto diversa se pensate alle parole di Alessandra Celentano; se però dovesse andare tutto come gli altri anni sia Vincenzo sia Rafael disputeranno forse la semifinale più agguerrita di sempre, visto che al cubano non sono proprio piaciute le parole che Di Primo gli ha riservato: “In tutto il Serale – questi alcuni stralci del suo discorso – ho ballato solo classico? Da quando ho iniziato ho fatto grandi progressi rispetto al pomeridiano! Vincenzo ha un problema grave, serio: si crede il miglior ballerino al mondo e non lo è. L’umiltà non sa cos’è. A me hanno detto una cosa diversa: ho interpretato una donna ed è per questo che mi hanno fatto i complimenti! Provasse lui! Questa è la prima volta che qualcuno ha cambiato idea su di me e questo lo fa arrabbiare. A lui non piace che siamo ballerini alla pari: vuole sempre essere al di sopra di me! Non pensavo fosse una persona così. Ho sempre riconosciuto che è un ballerino bravissimo. In tutti i sensi”.

Semifinale Amici di Maria De Filippi, Timor rattrista Vincenzo

Rafael insomma non ha proprio tollerato che Vincenzo lo abbia considerato poco versatile; come se non bastasse, ha poi aggiunto il peso da novanta sostenendo che l’ex ballerino della Squadra Blu crede di essere migliore degli altri per via della sua inclinazione a fare bene i vari stili. Il cubano non ha tutti i torti, a dirla tutta, perché è vero che Timor ha fatto dei semplici complimenti, ed è per questo che una reazione simile, soprattutto da parte di un ballerino che è stato sempre valorizzato, non ce la si aspetta; a un certo punto insomma bisognerebbe accettare che la bravura sta da entrambe le parti e che ognuno riesce meglio in alcune cose piuttosto che in altre.

Amici 2019, Giordana Angi contro Vincenzo: “Rafael, vinci!”

Al riguardo ha voluto dire la sua anche Giordana Angi: “Per un quadro che Rafael ha avuto in più – queste le parole della cantante, oggi protagonista di un duro sfogo – è veramente assurdo! Mi sembra di vedere una persona che, abituata sempre a tanti complimenti, per una volta che viene evidenziata una cosa degli altri fatta bene lui si sente venir meno! Non si può dire una cosa positiva su di noi che subito diventa un problema loro! Spero che vinci tu, guarda!”.