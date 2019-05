Semifinale Amici, Giordana è un fiume in piena: lo sfogo e le accuse

Amici 2019, Giordana Angi si sfoga dopo le parole di Tish

Giordana Angi sembra essere arrivata al limite della sopportazione nei confronti di Tish perché nel day time di oggi l’abbiamo vista piuttosto infastidita, anzi molto infastidita, a causa delle parole che l’ex cantante della Squadra Blu ha usato nei suoi confronti. Non si è trattato dell’unico sfogo andato in onda perché abbiamo visto anche Rafael Quenedit davvero polemico nei confronti di Vincenzo Di Primo: i membri delle due vecchie squadre insomma sono ormai arrivati ai ferri corti e solo la finale – come avviene ogni anno – metterà un punto a tutti gli attriti che sono venuti creandosi nel corso dei mesi.

Semifinale Amici 18, le parole di Tish che fanno infuriare Giordana

“Fare una cosa bene e farla tremila volte – queste le parole di Tish che hanno infastidito Giordana – a quanto pare va bene. A me l’atteggiamento di Giordana non interessa, però concordo con Rudy. A me fosse arrivata Blue io l’avrei ballata e cantata. Alberto cosa avrebbe dovuto dire quando l’hanno fatto rappare? Non è che Alberto adesso viene etichettato come artista che ha cantato Blue!“. In questo caso in realtà Tish ha ragione perché, così come Mowgli non avrebbe dovuto rifiutare i compiti assegnatigli da Alessandra Celentano, e lo stesso vale per Mameli nei confronti delle assegnazioni di Loredana Berté, Giordana avrebbe dovuto cimentarsi in questa nuova sfida; peraltro lasciateci dire che secondo noi Blue le sarebbe venuta anche piuttosto bene. Ad ogni modo alla Angi le parole di Tish non sono andate per niente giù, e, come Rafael ha reagito davvero male alle ultime polemiche, anche lei si è lasciata andare a uno sfogo.

Amici 18 semifinale, Giordana contro Tish: “Che orticaria”

“Mamma mia – queste alcune delle parole che Giordana ha usato contro Tish –, che orticaria! Anche se dovesse vincere il programma lei con la coppa in mano direbbe ‘No, ma perché Giordana…’. A me pensa! Ma goditela! Mi mancherà quello che ha da dire! Che vuol dire fare tutto uguale? La storia è diversa, la canzone è diversa, l’atmosfera diversa, sul palco vanno cose diverse! Se essere riconoscibile vuol dire cantare tutto uguale allora fatemi cantare tutto uguale! La versatilità – ha poi aggiunto – è un concetto che io ho conosciuto qui ad Amici parlando dei ballerini, non dei cantanti! Quando usciamo da qua cosa ci fa con questa versatilità? Perché magari così mi ci applico anche io! Vorrei capire a cosa serve!”. Non sappiamo chi arriverà più lontano tra Giordana e Tish, e vi ricordiamo che forse la semifinale potrebbe essere disputata tra loro due, ma è certo che nella prossima puntata del Serale ne vedremo delle belle. Tenetevi aggiornati con noi!