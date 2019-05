Alberto Urso dopo la vittoria ad Amici 2019, il cantante si confessa: “Sarà dura”

Amici 2019, Alberto si confessa a Lorella Boccia per Tim

Come anticipato dai titoli in sovrimpressione che scorrevano durante la finale di Amici 2019, Tim è stata la prima a intervistare Alberto Urso dopo la vittoria; le parole del cantante lirico appaiono cariche di emozioni e lasciano trasparire tanta incredulità perché – almeno stando a quanto dichiarato da lui più volte – non si sarebbe mai aspettato di riuscire ad alzare la coppa. Divertente, ingenuo, umile e disposto sempre a mettersi in gioco studiando seriamente qualsiasi genere di musica, Alberto è un grande esempio per tutti i telespettatori, e questi 150mila euro, a cui si aggiungono i 30mila euro del premio Tim, sono perciò meritatissimi. Al momento Alberto non è riuscito a dire che le stesse cose ai suoi fan, come noterete dall’intervista di Lorella Boccia che leggerete qui di seguito.

Le parole di Alberto sul suo percorso ad Amici 2019: “Orgoglioso ed emozionato”

“Vi giuro, ragazzi – queste le prime parole di Alberto in diretta sull’account Instagram di Tim –, non ci sto credendo. Sono veramente nel panico. Emozione pura, adrenalina a palla, non so neanche io dove sono. Non ci sono parole per descrivere l’emozione che sto provando in questo momento. Non ci ho creduto, è un sogno. Ancora non ho capito, devo metabolizzare. Grazie per tutto quello che avete fatto per me – si è così rivolto ai fan –, siete stati grandi e unici”. E sul suo percorso all’interno del talent show: “Sono tanto orgoglioso, soddisfatto, molto emozionato. Non sono bravissimo a parlare, non mi esce neanche una parola. Ho dato il massimo, mi sento tranquillo e spero di non aver deluso nessuno. Spero di aver dato tanto a tutti quanti”. Nessun ricordo emozionante in particolare, lo ha ribadito più volte: “Ogni giorno – ha così risposto alla domanda della Boccia – è una specie di lotta contro tutto perché stai lottando per la tua passione. Tutti quanti sono momenti splendidi. Mai un’esperienza così bella in tutta la mia vita”.

Il futuro di Alberto: “Sarà dura ricominciare”

Davanti a sé ora Alberto ha un futuro ricco di sorprese e di soddisfazioni perché, se i 150mila euro gli torneranno utili per aiutare i suoi cari, il suo primo album sarà lo strumento che gli permetterà di imporsi con pezzi che tutto sono fuorché datati e che per questo gli sono valsi la stima e l’affetto del pubblico. “Sarà dura ricominciare e tornare alla vita reale – queste le sue parole a Lorella –, però sono sicuro che sarà splendida. Dedico questa vittoria a mia nonna e alla mia famiglia. Sono cresciuto tantissimo e quest’esperienza mi è servita tanto. Sento di essere maturato sia umanamente sia artisticamente”. Buona fortuna, Alberto, con la speranza che il grande successo che stravolgerà la tua vita non ti travolga e non ti faccia cambiare mai!