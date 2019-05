Ascolti Tv 25 maggio: Amici trionfa con Alberto, Ballando resiste a tutto

By

Sabato 25 maggio 2019, gli ascolti Tv di Amici e Ballando: la sfida si è conclusa

La finale di Amici 2019 si è conclusa in bellezza: la vittoria di Alberto Urso (facilmente prevedibile) ha permesso a Mediaset di segnare un altro successo e gli ascolti del 25 maggio parlano chiaro. Amici è una conferma e infatti l’anno prossimo ci sarà un’altra edizione, la 19esima, divisa sempre fra Canale 5 e Real Time. Una volta che si spengono le luci del programma, non pochi cantanti e ballerini riescono ad avere uno stupendo percorso: Alberto e Giordana sono entrati nel cuore di un numero impressionate di telespettatori mentre Rafael e Vincenzo (i due danzatori classici) hanno avuto proposte di lavoro molto importanti. Sentiremo dunque parlare dei quattro finalisti di Amici 18 e probabilmente qualcuno lo rivedremo in Tv… dopo il trionfo ad Amici, Alberto Urso deciderà di partecipare al Festival di Sanremo?

La finale di Amici trionfa con Alberto Urso

Abbiamo scoperto cos’è successo ad Alberto Urso dopo la vittoria ad Amici e anche quali sono stati gli ascolti Tv di sabato 25 maggio 2019. Amici di Maria De Filippi ha registrato il 27% di share (4.804.000 telespettatori) mentre Buonanotte Amici il 25.1% (1.615.000 telespettatori). Ottimo il risultato di Ballando con le stelle, che ieri ha tenuto incollati al piccolo schermo 4.173.000 spettatori, pari al 23.4% di share. Le due trasmissioni avversarie non hanno deluso le aspettative e non sono mancati momenti emozionanti e alcuni più leggeri… avete visto la gaffe di Ilary Blasi su Rafael Quenedit?

Ascolti Verissimo 25 maggio, un altro successo grazie all’intervista a Pamela Prati

Nell’Acess Prime Time Striscia la Notizia ha ottenuto il 19.1% di share (3.942.000 spettatori), Le parole della settimana il 5.8 (1.215.000 spettatori); ottimo risultato per L’Eredità nel Preserale (23.6% di share) e anche per Caduta libera (21.9% di share). Si ripete il grande successo di Verissimo: grazie all’intervista a Pamela Prati, ha chiuso la stagione col 22.5% di share: hanno seguito l’ultima puntata la bellezza di 2.952.000 telespettatori.