Tish e Alberto Urso insieme dopo Amici: un momento speciale

Amici gossip, ecco quello che è accaduto dopo la finale tra Alberto e Tish

Cos’è successo ad Alberto e Tish dopo Amici 2019? Sì, i due si sono incontrati subito dopo la fine della puntata. Nonostante non stiano più insieme – e questo bisogna precisarlo – i due sono uniti da un bellissimo legame, che non vorrebbero mai spezzare. Terminata la finale di Amici 18, Tish ha raggiunto Alberto e, insieme, sono andati a una festa organizzata non solo per il trionfatore, ma anche per tutti coloro che hanno reso grande quest’edizione del talent show di Canale 5. Alberto e Tish di Amici sono stati per tanto tempo vicini, divertendosi come due pazzi! La cantante dai capelli arancione ha fatto il tifo sino alla fine per lui e non è riuscita a contenere la sua gioia quando ha visto il suo ex fidanzato sollevare la coppa.

Tish fiera di Alberto, il messaggio della cantante dopo la vittoria del tenore

Alberto Urso è ritornato sui social, dove ha scritto un messaggio che ha sorpreso tutti, ma non ha parlato di Tish. Sono stati bene insieme, questa notte, durante i festeggiamenti, ma si sono dovuti separare. Quando li vedremo ancora insieme? Durante una delle ultime Instagram stories pubblicate dalla cantante, li abbiamo visti vicinissimi: “Ragazzi, qua abbiamo il vincitore di Amici!”. Lontana dal tenore, ha poi detto altro su di lui e sui prossimi impegni lavorativi: “Ciao ragazzi, buongiorno. Ieri ha vinto Alberto e sono felicissima. Oggi sono a Roma per l’instore. Sono con mia mamma. Non vedo l’ora di vedervi e forse ci sarà un mini-concerto. Bacio a tutti, ci vediamo dopo!”.

Novità Amici di Maria De Filippi: Tish e Alberto insieme, Timor professore anche l’anno prossimo?

Durante la festa di Amici 2019, abbiamo visto anche Alessandra Celentano e Timor Steffens ballare insieme: un momento divertente… che si ripeterà l’anno prossimo? Non si sa se Timor accetterà di essere ancora una volta il professore di ballo del talent show. Una finale di Amici che ha emozionato tutti, anche i due insegnanti, che non sono riusciti a trattenere le lacrime durante il discorso di Rafael Quenedit.