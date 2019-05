Alessandra Celentano e Timor Steffens si scatenano dopo la finale di Amici 2019

Amici, Alessandra e Timor ballano insieme dopo la finalissima della 18esima edizione

Mattia Tuzzolino, ex allievo ballerino di Amici e ora professionista, ha pubblicato delle Instagram stories in cui si vedono Alessandra Celentano e Timor Steffens scatenarsi dopo la finalissima di Amici 2019. Una scena divertente che non potevamo non condividere con voi soprattutto per documentare cosa succede dietro le quinte di un programma di così grande successo che – ricordiamolo – ha chiuso questa 18esima edizione con uno share del 27% e con uno spettacolo di qualità indiscutibile. Timor e Alessandra sono stati taggati nelle storie di Mattia che peraltro ha ripreso molti altri volti noti di quest’edizione e non solo.

Amici 2019, cos’è successo dopo la finalissima?

Nei video che potete recuperare sul profilo Instagram del ballerino, e che senz’altro troverete pure in quelli degli altri ballerini professionisti, si vedono anche i finalisti divertirsi assieme a tutto lo staff che ha contribuito alla realizzazione del programma: ha cantato Giordana Angi, si è esibito Alberto Urso, e tutto questo assieme a Vincenzo Di Primo e Rafael Quenedit; chiaramente non c’erano solo loro – era presente anche Tish ad esempio – ma non possiamo certo elencarvi tutti i volti che abbiamo notato: è bello vedere piuttosto come anche dopo la fine di un programma non finiscano i rapporti – come invece spesso succede – e si trova il tempo per condividere momenti come questo lontano dalle luci rosse.

Timor e Alessandra professori della prossima edizione?

E poi, diciamocelo, potevamo mai non mostravi un’Alessandra scatenata con Timor? Ovviamente no! Così come non abbiamo esitato neanche un istante a condividere con voi quando la maestra, quest’anno più felice che mai per la vittoria di Rafael Quenedit, si scatenò con Ricky Martin su invito di Maria De Filippi ballando La mordidita. I rapporti tra Timor e Alessandra non si sono quindi incrinati nonostante i battibecchi su alcuni concorrenti del talent show, e la speranza è che tutti e due vengano confermati per la prossima edizione, soprattutto lei – consentitecelo – che rappresenta un volto storico del programma di Canale 5.