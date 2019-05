Rudy Zerbi racconta la verità sulla vittoria di Alberto Urso

Amici news, Rudy Zerbi dice la sua sul trionfo di Alberto Urso

Finita l’ultima puntata di Amici 2019, Rudy Zerbi ha espresso delle opinioni sui quattro finalisti. Anche su Aberto Urso. Ha raccontato quello che pensa della sua vittoria e ha sorpreso tutti, visto che in tanti pensavano che tifasse solo ed esclusivamente per Tish. Rudy, in verità, è stato coerente col suo gusto personale e con quello che ha sempre detto dall’inizio di questa 18esima edizione del talent show di Canale 5. Ha criticato più volte le cover di Giordana Angi, ma ha ogni volta precisato che è un vero talento quando si trova nel suo mondo, quando canta i suoi pezzi. Questa volta cos’ha detto il professore di Amici? Ha utilizzato Instagram per spiegare quello che pensa sul serio della vittoria di Alberto Urso.

Vittoria meritata di Alberto di Amici? Parla Zerbi

Dopo averlo visto a sorpresa assieme a Giordana Angi, Rudy Zerbi ha parlato di Alberto Urso: “Felicissimo, è la vittoria del talento, dell’impegno e dell’educazione”; ha poi continuato: “Complimenti, Alberto, per la tua umiltà, il tuo talento e per la serietà con la quale hai affrontato il tuo percorso ad Amici!”. Alberto al momento è in giro per l’Italia per pubblicizzare il suo disco e per firmare le copie dei suoi numerosi fan. Subito dopo la finale di Amici 18, ha avuto anche del tempo per incontrare Tish.

Il rapporto di Rudy Zerbi con gli altri professori

Sempre su Instagram, Rudy Zerbi ha parlato del suo rapporto con gli altri insegnanti, spiegando che si trova bene con tutti: “L’ho già detto e mi ripeto: mi sono trovato bene con tutti. Siamo tutti diversi ma, secondo me, molto ben assortiti”. Anche con Alessandra Celentano va d’accordo: la Maestra è stata soddisfatta per come è andata l’ultima puntata, dato che ha visto trionfare nella categoria danza un suo allievo, Rafael Quenedit, che ha recentemente scritto un messaggio ad Andreas e agli altri ballerini professionisti.