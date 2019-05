Rafael Amici, messaggio ad Andreas e ai ballerini professionisti

L’incontenibile felicità di Rafael dopo Amici di Maria De Filippi

Rafael Quenedit ha voluto ringraziare tutti dopo la vittoria nel circuito danza. Un vero e proprio trionfo, per il ballerino di danza classica, che ha lottato fino all’ultimo per poter alzare la coppa del vincitore nella sua categoria. Vincenzo Di Primo è stato un osso duro: al televoto si è rivelato più forte quest’ultimo ma, col voto dei giudici, le sorti dei due ballerini è cambiata e Rafael è stato proclamato il danzatore più bravo di quest’edizione di Amici di Maria De Filippi. Terminata la sua esperienza televisiva, Rafael ha fatto degli speciali ringraziamenti a Maria De Filippi, ai professori e a tutti i ballerini professionisti. Andreas Muller ha sempre creduto nel talento di Rafael e gli ha fatto sapere della sua stima direttamente su Instagram!

Lo scambio di messaggi di Rafael e Andreas di Amici

Rafael di Amici ha scritto questo su Instagram: “Vorrei ringraziare tutti i ballerini, che sono stati un riferimento per il mio percorso. Grazie a voi ho imparato a essere un ballerino migliore. Vi voglio bene”; Andreas Muller ha commentato in questo modo: “Campione!”. Rafael non vuole dire nulla sulla polemica fatta scoppiare dai fan di Vincenzo Di Primo e sta dividendo il suo tempo tra gli impegni lavorativi e la sua famiglia.

Amici news, cosa sta succedendo agli ex concorrenti del programma?

Dopo il messaggio speciale di Tish a Maria De Filippi, c’è stato quello di Rafael Quenedit: “Sono molto felice di aver vinto nel ballo. Non ho parole per ringraziarvi per tutto il supporto che mi avete dato. Sono molto felice per questa grande esperienza. L’Italia è la mia seconda casa e voi siete la mia famiglia. Grazie mille”. Cos’altro sappiamo sui finalisti di Amici? Giordana Angi e Rudy Zerbi hanno fatto pace!