Tish Amici scrive a Maria De Filippi: “Una mamma per me”

Tish dopo Amici 2019, il messaggio della cantante che piace

Tish di Amici 18 non è ritornata alla vita di tutti i giorni. Ormai è cominciata la sua carriera da cantante e sarà impegnata con gli instore in giro per tutta Italia: degli impegni che la riempiono di gioia e che le danno la certezza di essere amata da un numero spropositato di fan, che le hanno permesso di giungere fino alla semifinale di Amici 2019. È stata tra i concorrenti più talentuosi e particolari di quest’ultima edizione di Amici, che ha saputo sempre distinguersi e che ha fatto parlare per le sue litigate con Giordana Angi. Ne abbiamo scritti di post sulle due cantanti rivali…

Amici 18, Tish parla del suo percorso e della sua voglia di migliorarsi

Dopo aver passato del tempo insieme ad Alberto Urso, Tish si è messa subito in viaggio per poter cantare per i suoi fan. Le emozioni provate grazie a loro l’hanno spinta a scrivere un lungo post su Instagram: “Nessuna foto speciale, una delle tante lezioni dove si intravede il mio perfezionismo: cercavo spesso suoni impossibili e difficilmente mi accontentavo di quello che facevo durante la lezione. È una di quelle foto che mi riempie il cuore perché dietro ogni puntata e ogni esibizione ci sono ore ed ore di lavoro e prove. Tutti insieme”.

Messaggio speciale di Tish a Maria De Filippi

Tish ha poi fatto una dedica speciale a Maria De Filippi: “È giunta l’ora di salutare tutti e ringraziare ogni persona che ha lavorato insieme a me o per noi. È stata un’esperienza unica che porterò per sempre nel mio cuore e sarò sempre grata ad Amici. Maria è stata per tutti noi una mamma e ci ha fatto crescere moltissimo, specialmente me che ero la più piccola là dentro. Ha passato ore ed ore insieme a noi”. Ha scritto questo mentre una polemica travolgeva Vincenzo Di Primo e Rafael Quenedit!

Alberto e Tish, il ritorno sui social network

Tish è ritornata sui social così come Alberto Urso, che ha scritto un messaggio molto atteso. Questa è stata l’ultima parte del post della cantante dai capelli arancione: “Questa esperienza ha fatto cominciare la mia carriera da cantante e da musicista. Grazie per questa opportunità. Grazie Amici. Grazie Maria. Grazie a tutti voi che mi avete sostenuta. I love you”.