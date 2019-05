Tish e Alberto dopo Amici: lui torna a casa, lei vola a Milano

Tish e Alberto, news dopo Amici 2019: ecco cos’è successo ai due cantanti una volta terminato il talent show

Alberto Urso e Tish non si sono più rivisti dopo la festa ad Amici 2019. Non c’è stato nessun ritorno di fiamma: molti fan hanno sperato fino all’ultimo che ci fosse un importante riavvicinamento, ma i due hanno deciso di rimanere in buoni (ottimi!) rapporti senza però approfondire la conoscenza. Ora sono entrambi impegnati con gli instore in giro per l’Italia: Alberto Urso si trova attualmente in Sicilia e ha fatto una dedica speciale ai suoi fan mentre Tish è volata a Milano e ha scritto un messaggio a Rudy Zerbi.

Tish scrive a Rudy Zerbi (che le risponde), Alberto Urso torna a casa e abbraccia i fan

Nella sua ultima foto di Instagram, scattata davanti al Duomo di Milano, Tish di Amici ha scritto a Rudy: “Dove sei?”; il professore le ha prontamente risposto: “Sono dietro di te, travestito da piccione”. Dopo aver incontrato Annalisa e Alberto, Rudy ha passato del tempo anche con la sua cantante preferita dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi? Di sicuro Tish non ha incontrato il tenore, che ha festeggiato con tutti i fan nella sua terra natia: “Questa è la mia casa, questa è la mia gente, questa è la mia Sicilia. Grazie Messina”.

Il messaggio di Alberto Urso dopo la vittoria ad Amici

Su Alberto Urso abbiamo scoperto le parole sorprendenti di Zerbi e il suo ritono a casa. Ha fatto i ringraziamenti ai suoi sostenitori: “Grazie a tutti, siete stati tantissimi. Grazie per tutti i regali, l’ospitalità e il sostegno. I love you”. E ha poi realizzato un suo sogno dopo la vittoria di Amici 18: “Finalmente casa, finalmente granita! Erano mesi che sognavo una colazione così”.