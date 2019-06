Jefeo e Ludovica: lei incontra Alberto, lui risponde alle critiche (Foto)

Amici news, Jefeo e Ludovica: ecco cos’è successo dopo la loro storia d’amore

Ludovica e Jefeo si sono lasciati. Ormai è certo. Dopo l’esperienza televisiva, non sono riusciti a far funzionare la loro relazione: ci hanno provato, ma non c’è stato verso. Il trapper era sicuramente quello meno interessato a costruire una storia stabile: Giordana Angi aveva messo in guardia Ludovica, ma quest’ultima giustamente ha voluto sbatterci la testa. Ma non si è fatta male. Nelle sue Instagram stories, mostra sempre un sorriso stupendo. Jefeo è già un capitolo bello che finito. Ora vuole concentrarsi solo sul suo percorso artistico e sul coltivare le sue amicizie. Ha pubblicato delle foto con Alberto Urso e Vincenzo Di Primo, i due componenti della squadra Blu con i quali è riuscita a creare un ottimo rapporto.

Gossip Amici di Maria de Filippi: Ludovica incontra Alberto

Ludovica Caniglia ha confermato la rottura. A suo modo. Emersa la notizia della fine della loro storia, i fan della cantante hanno attaccato duramente Jefeo, tirando in ballo spesso Giordana Angi (è stata diffusa una confessione sui suoi disturbi alimentari), che aveva consigliato alla sua amica di meditare su alcune scelte compiute dal fidanzato. Jefeo di Amici ha voluto rispondere ai suoi detrattori: “Mentre parlano male di me…”. Lui adesso si sta rilassando in un hotel: sta girando tutta Italia per i suoi instore.

Ultime notizie Amici: cosa sta succedendo agli ex concorrenti?

Non ci sono state ultimamente solo news su Ludovica e Jefeo, ma anche su Alberto Urso (che Ludovica ha incontrato poche ore fa). Cos’ha raccontato di recente il tenore? Ha rivelato il vero significato del bacio dato al ciondolo che aveva al collo dato dopo la sua vittoria ad Amici di Maria De Filippi. E con Tish come si sono evolute le cose?