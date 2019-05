Ludovica e Jefeo Amici, lei conferma rottura? Una nuova foto parla chiaro

Gossip Amici, crisi confermata per Jefeo e Ludovica?

Ludovica Caniglia e Jefeo si sono ufficialmente lasciati? Dopo Amici 2019, hanno avuto un’assidua frequentazione, che però pare proprio sia finita immediatamente. Forse per via dell’incompatibilità di carattere o forse perché il trapper non era veramente innamorato della cantante: quest’ultima ha da sempre avuto il sospetto che il suo sentimento non fosse così forte. Giordana Angi è stata la prima ad aver instillato il dubbio nella testa di Ludovica: un fidanzato non avrebbe mai mandato a rischio eliminazione la propria ragazza; Jefeo invece lo aveva fatto. Poi, però, Ludovica ha capito le ragioni della scelta del trapper e insieme hanno deciso di viversi fuori dalla scuola di Canale 5. Ma cos’è successo adesso fra i due? Non stanno più insieme?

L’ultima foto di Ludovica Caniglia che fa tanto chiacchierare

Ludovica Caniglia aveva scritto recentemente un messaggio contro tutti gli ipocriti e i fan hanno subito pensato che, fra questi, ci fosse anche Jefeo. Adesso è sempre la cantante a colpire! Ha pubblicato una foto come storia Instagram in cui si vede bene un’ombra simile alla fisionomia di Cupido, la divinità alata che scocca frecce per far innamorare gli umani. Fin qui nulla di strano, peccato che l’immagine è stata commentata in questo modo: “Cupido, se tu?”. Con faccina perplessa finale. Lo vuole forse scacciare?

Amici news: le ultimissime su Jefeo, Ludovica e i finalisti del Serale

Jefeo continua a rimanere concentrato solo sulla sua carriera artistica, Ludovica ha invece scritto qualcosa di speciale a Giordana e Rafael. A proposito di quest’ultimo: ha ricevuto una bellissima sorpresa da suo padre e dal fratello che ha commosso tutti. La finale di Amici 18 è ormai alle porte: chi vincerà? Durante l’ultima puntata di sabato 25 maggio potremmo rivedere tutti gli ex concorrenti del Serale pronti a fare il tifo per i propri preferiti!