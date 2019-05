Finale Amici 18: Ludovica scrive un messaggio a Giordana e Rafael

Amici 18 news: il messaggio di Ludovica a Rafael e Giordana

Ludovica Caniglia è stata tra le prime concorrenti a venire eliminata al Serale di Amici 2019. La sua esclusione dal programma ha innescato svariate polemiche: Loredana Bertè ha sempre creduto che fosse un vero talento e che non fosse quindi giusto mandarla a casa così presto. Ludovica non ha però battuto i piedi a terra e ha accettato la sua sconfitta. Fuori dalla scuola di Amici si sta impegnando seriamente per diventare una cantante famosa: può contare su un gruppo di fan non proprio ristretto. La ragazza dai capelli nero-blu, nonostante sia entrata in trasmissione dopo gli altri concorrenti, ha fatto immediatamente breccia nel cuore dei telespettatori. Ora sta seguendo da casa Amici 18 e ha fatto il suo personale in bocca al lupo a Giordana Angi e Rafael Quenedit.

Giordana Angi vince Amici? Le parole di Ludovica

Per Rafael ha scritto: “Orgogliosa di te, fratellino mio. Vinceranno i Bianchi!”; a Giordana ha invece rivolto questo pensiero speciale: “Non avevo dubbi. Sei la mia vincitrice”. Ma Ludovica non sta facendo parlare solo per quello che ha detto sugli ex compagni di squadra, ma anche per la sua relazione con Jefeo, che sembra proprio che sia finita! Giordana aveva avuto ragione su Jefeo?

Anticipazioni Amici ultima puntata: ecco cosa c’è da sapere

Prima della finale di Amici 18, è avvenuto un incontro fra Tish e Stash: i due hanno sorpreso tutti con un bellissimo gesto! Tish non è arrivata all’ultima puntata, ma resterà comunque una delle cantanti più talentuose di quest’edizione del talent show di Canale 5. Giordana, Alberto, Rafael e Vincenzo dovranno invece rimanere concentratissimi: in questa settimana dovranno prepararsi al meglio. Sabato prossimo scopriremo i vincitori delle due categorie (ballo e canto) e il trionfatore assoluto! Qui tutte le anticipazioni sulla finale di Amici 2019.