Ludovica e Jefeo si sono lasciati? “Tante maschere”, i fan contro il trapper

Amici gossip: Jefeo e Ludovica non stanno più insieme? Nuovi indizi

Sembra proprio che la rottura tra Jefeo e Ludovica di Amici 18 sia avvenuta silenziosamente. Ma, avendo un cellulare tra le mani, è facile lasciarsi andare a messaggi che fanno tanto chiacchierare. Come l’ultimo scritto da Ludovica Caniglia su Instagram. Nella didascalia della sua ultima foto, la cantante ha fatto una critica a tutti coloro che non riuscirebbero mai a essere sinceri e, tra questi, potrebbe esserci anche Jefeo. Quello che per i loro fan è già diventato il suo ex fidanzato. Non è da poco, comunque, che Ludovica lascia qua e là degli indizi sulla crisi col trapper e molto presto potrebbe arrivare la conferma della loro rottura.

Il messaggio di Ludovica Caniglia

Vi abbiamo già parlato di quello che era successo recentemente fra Ludovica e Jefeo mentre ora abbiamo qualche indizio in più sulla presunta fine della loro storia d’amore. Basti pensare all’ultima frase (di Luigi Pirandello) pubblicata dalla cantante dai capelli Blu su Instagram: “Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti”. Abbiamo invece conosciuto tutta la verità sulla relazione di Tish e Alberto Urso a Verissimo!

News Amici di Maria De Filippi, i fan di Ludovica contro Jefeo

Su Instagram Jefeo di Amici è stato attaccato da alcuni fan di Ludovica (che comunque non sanno perché i due si sarebbero lasciati) e alcuni hanno anche detto che la cantante avrebbe dovuto chiudere con lui già da tempo: “Persone come te non esistono, amore. Sei per pochi. Sorridi sempre”; “Giordana te lo aveva detto, tu non le hai dato retta”; “Sei davvero per pochi, hai un cuore troppo grande”; “Le cose belle arrivano quando meno te lo aspetti. Arriverà tutto quello che meriti”. Jefeo e Ludovica Caniglia decideranno di raccontare quello che è successo davvero?