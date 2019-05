Ludovica e Jefeo stanno ancora insieme? “C’è bisogno d’amore”

Verità su Jefeo e Ludovica di Amici 18: cos’è successo alla coppia?

Tutti i telespettatori di Amici 2019 vogliono sapere cos’è successo davvero tra Ludovica e Jefeo: stanno ancora insieme? Da un po’ di tempo non pubblicano foto con cui dimostrano che il loro legame è più forte che mai. Tutto questo ha fatto preoccupare i loro fan. Ovviamente. Ma bisogna davvero pensare che sia già tutto finito? Indagando sui profili social dei due cantanti (Jefeo ha fatto parte dei Blu e Ludovica dei Bianchi), abbiamo scoperto che entrambi parlano d’amore. Il trapper, però, in maniera malinconia. E due possono essere le interpretazioni sul suo messaggio: o ha perso l’amore o gli manca terribilmente la sua fidanzata!

Ludovica e Jefeo dopo Amici 2019: i messaggi d’amore, lui molto nostalgico

Vi avevamo raccontato, poco tempo fa, che fine avessero fatto Jefeo e Ludovica di Amici, e adesso abbiamo delle novità sui due. Tra le Instagram stories del trapper, si legge questa frase: “C’è bisogno d’amore. Supera i limiti. Guarda oltre. Sempre”; Ludovica, invece, ha pubblicato una foto con questa didascalia: “Tutto, tutto ciò che so, lo so solo perché amo #traimieipassi”. La cantante ha inoltre commentato così la sua foto con la mamma: “Tutto ciò di cui ho bisogno”. E la dedica d’amore a Jefeo? Probabilmente hanno deciso di diventare improvvisamente super-riservati!

