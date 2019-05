Emma e Biondo oggi, veri motivi rottura e nuovo inizio: “Insieme di cose”

Biondo ed Emma rottura: la crisi è passata e ora pensano al futuro insieme

Emma e Biondo stanno ancora insieme. Dopo la rottura, i due ex cantanti di Amici di Maria De Filippi si sono ritrovati e hanno deciso di ricominciare a viversi, non commettendo più gli errori del passato. La fine della loro storia è stata un fulmine a ciel sereno! I fan – in massa – avevano chiesto loro quali fossero i motivi della rottura, ma entrambi hanno cercato di eludere domande riguardanti la loro vita privata. Adesso, con l’intervista-doppia del settimanale Vero fatta a Biondo ed Emma di Amici, sappiamo molto di più non solo sulla loro storia, ma anche sul significato di Avec moi, il loro ultimo brano lanciato da poco. Si è rivelato immediatamente un successone!

“Avec moi” significato canzone Emma e Biondo di Amici

Chiarito tutto su Taylor Mega, adesso Emma Muscat e Biondo vogliono parlare solo di loro e dell’ultimo tormentone. Emma ha preso per prima la parola, spiegando com’è nata Avec moi: “In un momento molto particolare del nostro percorso. Eravamo in una fase di distacco. E proprio in quel momento ho deciso di rifugiarmi nella mia amata musica, componendo una canzone che fosse davvero in grado di esprimermi. Soltanto in un secondo momento, quando io e Biondo ci siamo ritrovati, ho deciso di mostrargli quel brano. […] In questo brano è racchiuso tutto quello che abbiamo vissuto”. Biondo di Amici di Maria De Filippi ha aggiunto: “[…] Mi ha toccato molto nel profondo perché Avec moi rappresenta l’incontro dei nostri due mondi ed è bella l’idea di condividere tutto questo con i nostri fan”.

Perché Biondo ed Emma si erano lasciati? Adesso parlano loro

Emma Muscat ha poi spiegato i veri motivi della rottura: “Un po’ per la distanza, un po’ per tutto, un insieme di cose. Abbiamo rischiato di allontanarci”. Queste invece sono state le parole del rapper: “La crisi che abbiamo vissuto ci ha insegnato a non rifare più gli errori commessi in passato. Adesso stiamo sempre bene quando stiamo insieme”. Biondo ed Emma hanno anche ammesso di seguire con nostalgia Amici 18: nella scuola adesso Rafael Quenedit sta facendo preoccupare per un infortunio alla schiena.