Biondo e Emma, sempre più innamorati e su Taylor Mega: “Fantascienza”

Biondo e Emma, dopo la crisi, sono tornati più innamorati di prima. I cantanti sono fuggiti a Parigi per ritrovarsi come coppia

La crisi di Biondo e Emma Muscat è ufficialmente superata. Sulle pagine del settimanale Chi, la coppia si racconta e racconta l’amore che è tornato più forte di prima. Soprattutto, smentiscono la rottura definitiva, il loro è stato solo un piccolo battibecco che li ha momentaneamente allontanati ma resi più forti e dichiarano di essere innamorati sempre di più. Biondo e Emma si sono conosciuti ed innamorati nella scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi, da allora i fan impazziscono per loro. Il rapper (il cui vero nome è Simone Baldasseroni) è tornato a parlare anche del gossip che lo ha affiancato a Taylor Mega, e smentisce qualsiasi scoop o chiacchiericcio di puro gossip. Con la bellissima ex naufraga non c’è stato niente, complice era stato il “segui” del cantante sul profilo Instagram della Mega.

Biondo e Emma Muscat: la nuova canzone insieme e la fuga a Parigi

“Avec Moi“, è la nuova canzone di Emma e Biondo che, per la prima volta, fanno coppia anche nel lavoro. Oltre i loro famosi duetti ad Amici, soprattutto nella fase Serale, la coppia ha annunciato il loro singolo, “Questo è il nostro modo per raccontare il riavvicinamento“, ha commentato Biondo in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, nel numero uscito il 24 aprile. “La canzone racconta di quando abbiamo spento i social lasciandoci i chiacchiericci e i rumors per scappare a Parigi“, la città francese è la meta del loro cuore, utile per ritrovarsi dopo il brutto litigio che li ha allontanati, anche se il gossip aveva annunciato la fine della loro storia. “Le piccole incomprensioni ci avevano fatto allontanare: eravamo confusi e avevamo sentito la necessità di avere i propri spazi. ma è bastato rivedersi per non perdersi“, hanno raccontato felici dell’amore ritrovato, sono sempre stati innamorati.

Biondo e il gossip su Taylor Mega: “Fantascienza“

Biondo commenta su Chi anche il gossip che lo ha visto protagonista insieme a Taylor Mega. Ecco cosa pensa del presunto flirt con l’influencer: “Fantascienza: non c’è mai stato nulla. Durante una cena di gala, a Sanremo, ci siamo ritrovati seduti seduti allo stesso tavolo. Ma non ci siamo mai frequentati, quella è stato l’unica volta che l’ho vista in tutta la mia vita“.