Biondo e Emma Muscat cantano insieme: arriva la canzone Avec Moi

Biondo e Emma Muscat fidanzati e colleghi: esce la canzone Avec Moi

Sorpresa di Pasqua per tutti i fan di Biondo e Emma Muscat. I cantanti lanciati da Amici di Maria De Filippi hanno annunciato domenica 21 aprile la prima collaborazione insieme. Nonostante l’amore sbocciato nella Scuola più famosa d’Italia il rapper romano e l’interprete maltese non avevano mai cantato insieme, se non delle cover nella trasmissione Mediaset. Su Instagram è stato svelato che il prossimo 26 aprile uscirà il primo featuring di Emma e Biondo: Avec moi. Una notizia che ha fatto felice tutti i fan della coppia, che hanno inondato il post di numerosi like e commenti. Al momento non è chiaro se dopo l’uscita del nuovo brano sia Biondo sia la Muscat pubblicheranno un nuovo album.

Biondo e Emma Muscat sono tornati insieme dopo la crisi

In attesa di ascoltare la loro ultima fatica musicale, Biondo e Emma Muscat si godono l’amore ritrovato. A causa di una crisi che li ha travolti, i due sono stati separati per qualche mese. Una situazione difficile, che sembrava irrecuperabile, ma è stato il rapper – vero nome Simone Baldasseroni – a cercare di sistemare la faccenda. “Smaltita la rabbia iniziale ho capito che a Emma tenevo ancora moltissimo. Non valeva la pena buttare via tutto per dei problemi che, in fin dei conti, erano risolvibili. Così ho messo da parte l’orgoglio, le ho telefonato e abbiamo deciso di rivederci”, ha raccontato in una recente intervista per il settimanale Di Più.

Emma Muscat e Biondo oggi: convivenza dopo Amici 17

Archiviata l’esperienza ad Amici 17 e superata la crisi, Emma e Biondo sono andati a convivere. A un anno dal primo incontro, avvenuto tra i banchi del programma di Maria De Filippi, l’amore tra i due si è consolidato e diventato più profondo e importante.