Biondo e Emma insieme dopo la crisi: ecco cosa è successo alla coppia

Biondo e Emma dopo la crisi: la coppia racconta cosa è successo durante la convivenza

Dopo Amici, Biondo e Emma hanno deciso di prendere una casa insieme a Milano. Tra le tante città italiane, la coppia rivela di aver scelto il capoluogo lombardo per dei progetti lavorativi che hanno avviato proprio in città. Entrambi amatissimi dal pubblico del talent-show di Maria De Filippi, oltre ad essere seguiti per la loro musica, vengono sostenuti a gran voce anche per la loro bellissima storia d’amore. Alcune settimane fa i followers si sono allarmati a causa di una loro presunta rottura. Oggi, grazie ad un’intervista rilasciata dai diretti interessati al settimanale Di Più, scopriamo quali sono state le cause della loro crisi e come sono riusciti a superarla.

Amici, Biondo e Emma: crisi superata, è di nuovo amore

Biondo rivela i dettagli di quanto è accaduto con Emma nel loro ‘periodo no’. Il giovanissimo rapper racconta a Di Più di aver lasciato la casa in cui convive con la Muscat dopo una bruttissima lite. A quanto pare, dopo tante piccole cose, i due sono scoppiati e tra loro sembrava essere arrivata la rottura definitiva. L’ex allievo di Amici svela di essere stato convinto di aver perso per sempre la sua fidanzata, eppure alla fine è andata per il meglio. “Smaltita la rabbia iniziale, però, ho capito che a Emma tenevo ancora moltissimo. Non valeva la pena buttare via tutto per dei problemi che, in fin dei conti, erano risolvibili. Così ho messo da parte l’orgoglio, le ho telefonato e abbiamo deciso di rivederci.”

Emma Muscat e Biondo innamoratissimi dopo Amici e dopo la crisi d’amore

Ora che i due sono tornati a vivere sotto lo stesso tetto, le cose vanno molto meglio e sperano di poter andare avanti così ancora a lungo. Nonostante ciò, nell’ultimissimo periodo sono tornati a vedersi un po’ meno a causa dei loro tantissimi impegni di lavoro.