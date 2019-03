Biondo e Emma ancora insieme: crisi superata

Biondo e Emma Muscat nuovamente insieme dopo la crisi

Sul web è appena emersa una notizia che sicuramente renderà felici parecchie persone. Pare, infatti, che la coppia formata dai cantanti Biondo e Emma Muscat sia nuovamente tornata a sorridere. Fino a qualche settimana fa, li avevamo lasciati in crisi..o almeno questo lasciavano intendere i vari movimenti social. Ma, oggi, sulla pagina Instagram di Spysee è stato caricato un video che ritrae i due ragazzi insieme. Dopo essersi conosciuti nella scuola di Amici di Maria De Filippi, Biondo ed Emma hanno continuato a coltivare il loro sentimento anche fuori dal programma televisivo. Li abbiamo spesso visti insieme sui rispettivi profili social scambiarsi dediche e romantiche frasi d’amore. Felici, contenti e innamorati come il primo giorno.

Torna il sereno tra i due cantanti di Amici di Maria De Filippi

Come sopra anticipatovi, i due talentuosi cantanti della scorsa edizione di Amici sono stati avvistati insieme mentre uscivano da un noto hotel di Milano. Alla ricerca di un taxi, si sono poi recapiti altrove. Dunque, se nell’ultima puntata di Amici Biondo ha preferito non esporsi in merito alla sua situazione sentimentale con Emma, ecco che oggi nessuno ha più dubbi. Gli ex allievi del talent di Canale 5 stanno ancora insieme o comunque stanno cercando di ricucire il loro rapporto. Può considerarsi definitivo il loro riavvicinamento o qualcos’altro bolle in pentola per i due?

Si attendono dichiarazioni da parte di Emma e Biondo

Ma se ormai la loro uscita sembra non lasciare più alcun dubbio, si resta comunque in attesa di ulteriori sviluppi. Dopo aver festeggiato il primo anno di amore insieme lo scorso mese di febbraio, probabilmente proveranno a dare spiegazioni anche in merito alla presunta crisi avuta. Come sono andate veramente le cose tra Emma Muscat e il cantante Biondo di Amici?