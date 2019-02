Emma e Biondo, un anno d’amore. Rivelazioni: “Questo ci ha salvati”

Emma e Biondo di Amici festeggiano un anno d’amore. Rivelazioni, il cantante: “Questo ci ha salvati”. La Muscat: “All’inizio mai avrei pensato a una storia”

Biondo ed Emma Muscat festeggiano il loro primo anno d’amore. La data ha offerto l’occasione ai due cantanti, che hanno spiccato il volo verso il successo dopo aver partecipato alla 17esima edizione di Amici di Maria de Filippi, di tirare le somme della loro relazione. Una storia che procede a gonfie vele, nonostante inizialmente il rapporto pareva non dovesse decollare per diverse ragioni, come ha spiegato Emma. Ad esempio? La difficoltà a comunicare visto che i due artisti, appena conosciutisi, facevano addirittura fatica a parlarsi, in quanto la Muscat non conosceva bene l’italiano (la sua lingua madre è l’inglese). Ma l’amore non ha confini e dopo un anno Biondo ed Emma ne sono la prova.

“Non abbiamo mai confuso l’essere persone dall’essere personaggi e questo ci ha salvati”, Biondo

“365/365 non abbiamo mai confuso l’essere persone dall’essere personaggi e questo ci ha salvati”, scrive Biondo sul suo profilo Instagram, rivelando uno dei segreti che ha fatto prosperare il legame sentimentale. “Tu mi hai insegnato ad amare – aggiunge – e te ne sarò per sempre grato. Sono felice di condividere con te questo viaggio che ora ha come sottofondo tutt’altra musica”. Emma è stata ancor più loquace nel commentare il primo anno di fidanzamento. “365 giorni dopo, e siamo ancora qua. Quando ci siamo incontrati per la prima volta, non avrei mai pensato che avremmo avuto la possibilità di stare insieme perché non potevamo comunicare nella stessa lingua. Morale della favola: l’amore non ha confini”, riflette la Muscat che spiega poi di essere fortunata ad avere al fianco una persona tanto speciale.

“Mi sono innamorata di te (più velocemente di quanto chiunque possa mai immaginare”

“Sei entrato nel mio cuore, e in pochissimo tempo mi sono innamorata di te (più velocemente di quanto chiunque possa mai immaginare)“, continua a narrare una raggiante Emma. “Grazie per tutto l’amore – prosegue – l’attenzione, la pazienza e il rispetto che mi hai dimostrato, ma soprattutto per trattarmi come una principessa ogni minuto del giorno”. Emma è davvero innamoratissima e chiude con altro miele: “Questo è stato uno degli anni più belli e felici della mia vita, e sono troppo grata che tu sia stato lì per condividere tutto con me. Ti amo più di tutti e tutto nel mondo. Grazie di esistere”.