Biondo e Emma si sono lasciati, la De Filippi sorprende: il cantante senza parole

By

Emma e Biondo si sono lasciati, le ultime news sulla coppia

La conferma è arrivata nella registrazione di oggi di Amici di Maria De Filippi: Biondo ed Emma Muscat si sono lasciati davvero e l’assenza dai social network di entrambi è stata finalmente spiegata. Spesso si è parlato di una crisi tra i due e tutti e due hanno puntualmente smentito qualsiasi voce di corridoio; nella registrazione però Biondo ha confermato tutto dopo le parole di Maria De Filippi: lo apprendiamo dal Vicolo delle News che ha anche sottolineato che il ragazzo “Era evidente fosse provato”. Non è un bel periodo insomma per il rapper lanciato dal programma.

Amici, Maria De Filippi comunica rottura tra Biondo ed Emma

Biondo era stato invitato dalla De Filippi per pubblicizzare il suo ultimo album; nessuno si aspettava quindi quello che invece sarebbe successo di lì a poco: Maria infatti parlando del suo percorso ad Amici ha anche accennato alla storia d’amore iniziata nel programma dicendo di sapere bene che – queste le parole che usa il Vicolo delle News – “non ne vuoi parlare quindi non lo faremo”. A quel punto Biondo ha salutato tutti visibilmente amareggiato e senza dire una parola su quanto detto da Maria.

Le novità su Amici dalla registrazione

La puntata peraltro è stata molto movimentata: non sono state assegnate solo due maglie, di cui una a sorpresa, e non si è capito solo che potrebbe esserci un’altra ammissione a sorpresa; ci sono anche state delle liti piuttosto accese e i professori hanno fatto un gesto molto forte contro Alessandra Celentano e a favore di Mowgli. La rottura tra Emma e Biondo, che peraltro aveva fatto parlare di sé per un intervento che avrebbe dovuto subire, è insomma solo uno dei tanti fattacci a cui assisteremo.