Serale Amici 18, ammissione (con colpo di scena) per due concorrenti

Amici 18, al Serale due nuovi concorrenti: Alberto Urso e Valentina Vernia promossi

Nella registrazione di oggi hanno ottenuto l’ammissione al Serale di Amici 18 altri due concorrenti: Alberto Urso e Valentina Vernia. Il primo ha sempre avuto voti altissimi e si è sempre avvicinato alla media del 9 ma non l’ha mai raggiunta, anche perché, a differenza di tutti gli altri, ha rinunciato al punto in più della squadra. La seconda invece è arrivata da pochissimo tempo e nessuno si aspettava che avrebbe potuto giocarsela: il fatto che nell’ultima puntata abbia quasi sfiorato il 9 ha sparigliato le carte e ci ha fatto pensare invece che anche lei avrebbe avuto parecchie possibilità di essere ammessa. Così è accaduto.

Serale Amici 18, esami perfetti per Alberto e Valentina

Valentina infatti ha ottenuto un giudizio positivo da Nancy Berti, Emanuel Lo e Francesca Bernabini. Lo stesso vale per Alberto che si è guadagnato anche la standing ovation del pubblico dopo le esibizioni La donna è mobile e Falling in love (un nuovo inedito). Dei momenti bellissimi per entrambi insomma, visto che si tratta di un sogno che si realizza, o meglio che inizia a concretizzarsi: non sappiamo cosa succederà al Serale e quali saranno quindi le regole ma è certo che i ragazzi sono ancora agli inizi e che la formazione delle squadre, i giudici e tutto il contesto potrebbe destabilizzarli. Così come la registrazione di oggi ha destabilizzato Mameli.

Le ultime news su Amici di Maria De Filippi

Pur avendo vinto la sfida contro Alessandro infatti Mameli è rimasto spiazzato dalla lite del suo amico con Rudy ed è intervenuto in sua difesa. C’è stata inoltre anche un’altra discussione, sempre con Zerbi protagonista, perché Alessandra Celentano gli ha fatto notare come il suo voto a Federica (5.8) fosse molto basso rispetto al proprio (7.5) e che quindi quando lei dà voti bassi a Mowgli non dovrebbe intromettersi. Non è stata peraltro la prima volta che Alessandra si è trovata a discutere con la commissione perché proprio a inizio puntata i professori all’unanimità hanno fatto un gesto molto importante a sostegno di Mowgli. Amici insomma continua a tenere tutti col fiato sospeso, e la conferma di una rottura improvvisa tra due innamoratissimi del programma ne è la dimostrazione più chiara.