Anticipazioni Amici 18, Casillo nella bufera: interviene Mameli, Serale a rischio

Alessandro Casillo litiga ancora con Rudy Zerbi: le ultime anticipazioni su Amici di Maria De Filippi

Le anticipazioni su Amici 18 hanno come protagonista ancora una volta Alessandro Casillo. Il cantante sta cercando di fare il possibile per ottenere il tanto ambìto 9 e farsi quindi valutare dalla commissione dei tre giudici chiamati da Maria De Filippi: in una delle puntate precedenti è stato bocciato da Charlie Rapino, è dovuto tornare a posto e rimettersi a competere con tutti gli altri concorrenti. Poi ne sono successe di cose e dopo la lite della scorsa puntata con Rudy Zerbi oggi durante la registrazione sembra esserci stata un’altra accesissima discussione. Veniamo al dunque.

Amici di Maria De Filippi, Rudy Zerbi e gli inediti di Alessandro

Il Vicolo delle News riporta infatti che Rudy ha discusso due volte in trasmissione: nel primo caso con Alessandra Celentano, senz’altro sorpresa dal gesto che avevano fatto tutti i professori prima; Alessandra infatti ha fatto notare come a Federica avesse dato solo 5.8 rispetto al proprio 7.5. Non sappiamo bene a cosa la Celentano abbia voluto alludere ma è probabile che abbia voluto sottolineare come i professori possano avere dei pareri diversi e che quindi i voti non possano combaciare (il riferimento era chiaramente alla protesta di Rudy in settimana sui voti dati dall’insegnante a Mowgli). La seconda discussione è avvenuta proprio tra Rudy e Casillo perché Zerbi ha fatto notare al cantante che non ha avuto carattere nel cantare Perché non amici? invece dell’inedito La Musica e il resto presentato la scorsa settimana.

News Amici 18: Mameli destabilizzato dalla lite tra Rudy e Alessandro

Secondo Rudy infatti Alessandro avrebbe dovuto continuare a proporlo se fosse stato davvero convinto del valore del pezzo. Dopo la discussione è intervenuto Mameli, contro cui Casillo si era sfidato, però perdendo, e ha sottolineato che la lite lo ha destabilizzato; il cantante infatti ha ammesso di essere davvero amico ad Alessandro ed è una persona con la quale intende mantenere i contatti anche dopo il talent show. Una puntata intensa dunque, che non solo ha visto consegnare altre maglie verdi ma ha anche svelato che i professori potrebbero dare una maglia a sorpresa a un ballerino che pensavamo fosse destinato invece all’eliminazione. Ne vedremo delle belle!