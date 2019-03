Concorrenti Serale Amici, ammesso a sorpresa un ballerino? La rivelazione dei prof

Serale Amici di Maria De Filippi, Federico Milan prossimo ammesso?

Come andranno le cose da oggi fino al Serale di Amici di Maria De Filippi? Sembra davvero difficile dirlo dopo la registrazione di oggi, visto che le professoresse Alessandra Celentano e Veronica Peparini hanno fatto capire che un altro ballerino potrebbe accedere a sorpresa alla fase finale. No, non si tratta di uno dei concorrenti che abbiamo conosciuto sin dall’inizio e che magari rientrano tra i preferiti del pubblico: stiamo parlando di Federico Milan che durante l’ultimo sabato era stato spinto da tutta la commissione a dare il massimo.

Amici di Maria De Filipi fase serale, le parole di Alessandra e Veronica

Tutto è successo dopo la sfida tra Federico e Umberto che sembra essere andata particolarmente bene per il primo, anche se a vincere è stato il secondo, già al Serale. La Celentano e la Peparini hanno dato dei buoni voti a Federico: la prima 7.8, la seconda 7.5, e lo hanno anche incoraggiato a non risparmiarsi: sono le stesse cose che dissero lo scorso sabato assieme a Timor, con la differenza che questa volta la Celentano ha ammesso “che è sempre più convinta dall’artista” (queste le parole riportate dal Vicolo delle News). Sembrano esserci insomma grandi possibilità che il ballerino arrivi al Serale di quest’edizione perché mancano alcune settimane e Federico sembra avere tutte le carte in regola per convincere gli insegnanti.

Le ultime news su Amici 18

Intanto sono state assegnate altre due magliette, di cui una a sorpresa, e la corsa di alcuni concorrenti sembra essere sempre più irta di ostacoli: pensate soltanto a cos’è successo tra Alessandro Casillo e Rudy Zerbi, e all’intervento di Mameli dopo la loro discussione. Non è stata peraltro neanche la prima lite che ha coinvolto Rudy che oggi assieme a tutti gli altri commissari ha fatto un gesto davvero forte contro Alessandra Celentano a favore di Mowgli. E se pensate che sia finita qui sappiate che Maria De Filippi ha anche annunciato la fine di una storia d’amore in trasmissione. Domani e anche nelle prossime settimane insomma ne vedremo delle belle!