Amici di Maria De Filippi, è guerra ad Alessandra Celentano: il gesto di tutti i prof

Alessandra Celentano, ad Amici 18 è guerra per Mowgli

Non sappiamo quale sarà il futuro di Mowgli ad Amici di Maria De Filippi, e cioè se arriverà al Serale oppure no, ma è certo che il breaker ha dalla sua parte le commissioni per intero. Apprendiamo dal Vicolo delle News infatti che il ballerino ha portato a casa una performance valutata da tutti i professori con 10, tranne da Alessandra Celentano che invece gli ha dato un 3.5, mantenendosi coerente dunque con le valutazioni delle altre puntate. Non sappiamo come sia andata la messa in onda nel dettaglio, quindi non possiamo avere la certezza di quanto stiamo per dire, ma trattandosi di voti altissimi, dati peraltro da tutti e non solo da alcuni, quella che vedremo ci sembra una vera e propria dichiarazione di guerra all’insegnante di danza classica.

Amici di Maria De Filippi, la mossa degli insegnanti non porta Mowgli al Serale

Staremo a vedere come si metteranno le cose ma già possiamo dirvi che comunque Mowgli non arriverà al Serale: se fate la media di tutti i voti infatti otterrete 8.80 circa, molto vicina al 9, dunque molto più alta di quelle che Mowgli è riuscito a raggiungere in questi mesi, ma comunque non sufficiente per farsi esaminare dai tre commissari. E state certi che molti altri avvenimenti vi faranno discutere: in puntata infatti c’è stata una pesante discussione tra alcuni allievi e gli insegnanti che potrebbe ripercuotersi sulla loro corsa al Serale. Sono state assegnate inoltre altre maglie e un ballerino sembra essere il prossimo destinato a togliere un posto ai preferiti del pubblico: a nostro avviso quindi le sorprese saranno ancora parecchie!

Tutte le ultime news su Amici 18

In puntata si è parlato anche di una coppia nata ad Amici e scoppiata inspiegabilmente e non si è fatto cenno invece ad Alberto e Tish che pure continuano a far parlare di sé dopo le lacrime di lei dinanzi a Pino Perris e Alvis. Questo bel mix tra reality e talent insomma continua a tenere i telespettatori incollati allo schermo, anche se per la vera gara degli ascolti aspettiamo il Serale, quando ci sarà lo scontro tra Ballando con le Stelle che l’anno scorso è riuscito a portarsi a casa qualche serata. Restate con noi!