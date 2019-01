Biondo, la notizia inattesa: “Sono stato molto male, sto meglio, farò un intervento”

Amici di Maria De Filippi, Biondo racconta ai fan cosa sta succedendo

Qualche tempo fa Biondo ha messo in vendita dei biglietti per una crociera e tutti avevano iniziato a pensare che il cantante si fosse lasciato con la sua Emma Muscat. I fatti in realtà non stanno così: la coppia infatti è felicissima mentre è lui che pare avere un po’ di problemi di salute che però – come ha raccontato ai fan in una storia Instagram – si risolveranno molto presto. Ecco perché ha dovuto rinunciare alla vacanza. Veniamo subito al dunque perché il post scritto dal protagonista di Amici di Maria De Filippi avrà senz’altro fatto preoccupare i suoi sostenitori.

Biondo annuncia un intervento su Instagram: “Sono stato molto male”

Su Instagram il cantante ha scritto chiaramente cosa gli sta succedendo: “Scusate l’assenza di questi giorni, sono stato molto male ma niente di preoccupante. Ora sto meglio, più fresco di prima”. Nella storia successiva ha poi spiegato la situazione nel dettaglio: “Devo fare un piccolo intervento e quindi devo stare un po’ in convalescenza per qualche giorno, per questo è saltata anche la crociera”. Niente di preoccupante insomma, anche se i fan sicuramente vorranno delle spiegazioni, com’è già successo in passato quando l’abbiamo visto tutti in diretta dall’ospedale.

News Biondo Amici, il cantante può tutto con Emma al suo fianco

Per fortuna comunque il cantante ha Emma Muscat con sé: le ultime news sulla coppia infatti ci hanno davvero sorpreso e ci fanno pensare a due ragazzi affiatatissimi. Un’altra bella coppia di Amici a cui si è aggiunta in questo periodo una coppia di ragazzi che si sono fidanzati proprio in quest’edizione e di cui si è saputo da pochissimo. Al solito insomma Amici permette al talento di crescere e all’amore di nascere. E siamo sicuri che Emma, che sta con Biondo da tempo ormai, sarà un gran supporto per quest’operazione di cui ha parlato.