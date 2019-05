Tish incontra Stash dopo Amici: il gesto speciale dietro le quinte (Foto)

Tish dopo Amici 2019: l’incontro con Stash dei The Kolors

Tra Tish e Stash di Amici 18 è nato un bellissimo rapporto e una profonda stima reciproca li unisce. Il frontman dei The Kolors ha infatti curato i brani del primo album della cantante. Dopo la sua eliminazione, Stash è stato una delle prime persone che ha incontrato e gli ha fatto un regalo speciale: ha deciso di dipingere sul suo volto i due puntini che la rendono così caratteristica. Un gesto, questo, che dimostra quanto i due siano complici. Ci faranno presto una grande sorpresa, magari un tormentone estivo? I fan lo sperano vivamente, soprattutto quelli della cantante, che sono rimasti con l’amaro in bocca: Tish ha dovuto lasciare il programma a un passo dalla finale di Amici 2019.

Il messaggio di Stash a Tish dopo la sua eliminazione

Terminata la puntata, Stash Fiordispino ha pubblicato su Instagram una foto insieme a Tish con i suoi stessi puntini sul volto: “S-TISH! Anche se Rudy Zerbi mi ha f…ato, non potevo non pubblicarla! I miei sono originali. Me li ha fatti lei. Tutorial nelle stories!”. In effetti Zerbi è stato il primo ad aver pubblicato uno scatto coi due puntini: “Complimenti per l’allieva che sei stata e in bocca al lupo per quello che sarai!”. Rudy ha sempre creduto in lei. Poco prima di uscire, Tish ha fatto su Instagram dei ringraziamenti inattesi ad Alberto Urso e a tutti coloro che l’hanno da sempre sostenuta.

Polemica Giordana-Tish dopo la puntata: interviene Rudy

Il messaggio di Rudy Zerbi a Tish ha scatenato una polemica: in tanti hanno attaccato Giordana Angi per quello che è successo alla semifinale e l’insegnante è dovuto intervenire. Ecco cos’ha scritto: “Mi piacerebbe che questo post non fosse un raccoglitore di messaggi contro Giordana ma un momento di affetto verso una ragazza appena eliminata. Grazie a tutti”. Cosa succederà alla finale di Amici 18? Con le nostre anticipazioni scoprirete davvero tutto!