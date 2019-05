Tish ringrazia Alberto Urso e il fratello Boris: messaggio per semifinale

Tish e Alberto Urso, un legame che non si spezzerà nemmeno dopo Amici 18

Tish ha scritto un messaggio di ringraziamento decisamente inaspettato poco prima della semifinale di Amici 2019. Ha voluto rivolgere un pensiero speciale anche ad Alberto Urso, col quale ha avuto una relazione in passato: la loro storia aveva fatto sognare i telespettatori, ma poi tutto è finito a causa di alcune divergenze caratteriali. Hanno deciso di restare amici, anche se all’inizio non era per nulla semplice, soprattutto per Tish di Amici 18, che cercava sempre di evitarlo. Una persona che comunque ha reso ancora più magico il suo percorso all’interno della scuola e che non ha potuto non fare parte dei suoi ringraziamenti dopo l’uscita dell’album Tish.

I ringraziamenti di Tish dopo l’uscita del suo primo album

Potrebbe essere lei l’eliminata della penultima puntata di Amici, ma questo non la turba. È sempre concentratissima su quello che deve fare; è inoltre al settimo cielo per l’uscita del suo disco. Ora ha voluto fare dei particolari ringraziamenti ad Amici di Maria De Filippi. Prima di tutto a suo fratello, che è sempre stato il suo sostenitore numero uno: “A mio fratello Boris, che è stato il primo a sentire le mie idee, incoraggiandomi a continuare a scrivere. Ai miei genitori, che hanno creduto in me e mi hanno incoraggiata sempre sin da piccola a inseguire i miei sogni”.

Amici news, le belle parole di Tish sulla De Filippi

Tish ha poi detto grazie anche a Maria De Filippi e ad Alberto Urso: “A Maria de Filippi e a tutta la produzione di Amici, che mi hanno dato la possibilità di intraprendere la mia carriera musicale e fare questo EP. Grazie anche a Cristina e Arianna Vieri, Raffaella, Pino Perris, Giulio Lavezzi, Daddy’s Groove, Alberto Urso, i due milanesi”. E a Giordana Angi? Nessun tipo di ringraziamento, ovviamente, ma comunque si ricorderà sempre di lei: ne hanno passate tante e bisogna ammettere che, senza di loro, Amici 2019 non sarebbe stato lo stesso. Adesso continuano a far parlare perché su Twitter è successo il finimondo!