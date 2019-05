Eliminati semifinale Amici 2019: Tish e Rafael rischiano grosso

Tish e Rafael eliminati Amici 18? Una semifinale difficile per tutti

Chi saranno gli eliminati di Amici 2019? Domani sabato 18 maggio ci sarà una puntata molto importante, decisiva per tutti i concorrenti: verranno proclamati i finalisti di quest’ultima edizione del talent show. C’è grande fermento. Un numero considerevole di spettatori si sta chiedendo chi saranno gli allievi che non riusciranno ad accedere all’ultima parte del programma. Tish e Rafael sono sicuramente quelli più a rischio: non perché siano dotati di meno talento, ma per via del voto espresso dal pubblico a casa. Gli altri concorrenti sono certamente più forti al televoto e lo hanno dimostrato più di una volta.

Anticipazioni semifinale Amici 2019: Giordana e Alberto imbattibili al televoto

Tish di Amici è amatissima da Rudy Zerbi, ma non è ancora completamente chiaro cosa pensino gli altri professori di lei. Di certo quasi tutti hanno dei giudizi positivi, altrimenti non sarebbe mai riuscita a essere la seconda a ottenere la maglia per la semifinale di Amici 18. Bisogna però considerare anche il televoto, che potrebbe premiare gli altri due cantanti: Alberto Urso e Giordana Angi (quest’ultima ha battuto il tenore durante la loro sfida). Tish, dopo la polemica che ha travolto lei e Alberto, vuole rimanere concentrata sulla gara: il pubblico starà dalla sua parte?

I finalisti di Amici 18 e il vincitore del circuito ballo

Scopriremo molto presto i veri nomi dei finalisti di Amici 2019. Durante la semifinale, potremmo assistere alla sfida fra Rafel Quenedit e Vincenzo Di Primo… oppure verrà spostata alla finale, come hanno fatto intendere alcuni insegnanti? Rafael ha una media leggermente più alta rispetto a quella di Vincenzo, ma quest’ultimo è più forte al televoto. Il meccanismo di votazione non è ancora chiaro. Sarà una sorpresa (bella o brutta, chi lo sa) perché verrà rivelato solo durante la diretta di sabato 18 maggio 2019.