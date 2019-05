Finalisti Amici 2019: numero concorrenti, vincitori categoria e anticipazioni

Concorrenti Amici 18 Serale ultima puntata: chi arriverà fino alla fine?

Chi saranno i finalisti di Amici 2019? Arrivati a questo punto non è facile prevedere chi potrebbe accedere all’ultima puntata. Sono dotati tutti di talento e per i professori sarà un’impresa ardua decidere per chi schierarsi. Certo, qualcuno ha già in mente chi dovrà assolutamente arrivare fino alla fine, ma non tutti hanno le idee così chiare. Anche il pubblico giocherà un ruolo fondamentale per decretare i concorrenti della finale di Amici 18. Per il momento, l’unica presenza certa pare essere quella di Alberto Urso: ha sempre ricevuto voti molto alti dai professori, i giudici hanno espresso pareri positivi (mai nessuno negativo) e i telespettatori lo adorano. Questi ultimi gli hanno permesso di vincere la sfida contro Umberto Gaudino.

Probabili nomi finalisti Amici 18: due cantanti e due ballerini?

La data dell’ultima puntata di Amici 2019 è stata fissata. Ma non conosciamo con certezza i finalisti di questa 18edizione del talent show di Canale 5. Quest’anno, a differenza delle edizioni precedenti, potremmo assistere anche alla finale del circuito ballo nell’ultima puntata del sabato sera: Rafael e Vincenzo sapranno chi è il migliore (per i professori e per il pubblico) solo alla finale di Amici 18? Scopriremo – è questione di ore – anche il numero di finalisti. Questi potrebbero essere i concorrenti dell’ultima puntata qualora la produzione dovesse decidere che ne dovranno essere quattro:

Alberto Urso;

Giordana Angi;

Rafael Quenedit;

Vincenzo Di Primo.

Amici 18 finale: la polemica su Tish

Tish non ce la farà? Ultimamente è circolata la voce secondo cui la cantante arriverà in finale per merito di Rudy Zerbi. Ma non basta solo il suo voto per mandarla avanti. Qualora dovesse venire annunciato il vincitore della categoria danza nella semifinale, Tish potrebbe riuscire ad accedere all’ultima puntata. Staremo a vedere!