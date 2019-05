Giordana alla finale di Amici 2019, Tish preoccupata di uscire

Finale Amici 2019: Giordana Angi ce la fa prima del previsto

Giordana Angi è la seconda finalista di Amici 18. Inaspettatamente la cantante è riuscita ad accedere prima del tempo all’ultima parte del talent show: ha convinto tutti i professori con l’ultima esibizione (ha cantato Chiedo di non chiedere) e anche Rudy Zerbi, che non le ha potuto dare un voto basso. Giordana non crede a quello che le è accaduto: “Grazie a voi da casa che mi sostenete. Maria, grazie anche a te”. La De Filippi ha raccontato quello che le ha detto Giordana prima della diretta: “Oggi mi aveva detto che voleva darmi una cosa perché si aspettava che sarebbe uscita. Le aveva detto che porta sfortunata. Nemmeno oggi me lo darai”. Tish ha dimostrato di essere a dir poco preoccupata.