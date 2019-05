Amici 18, Rafael piange per il padre: parole speciali prima della finale

Papà Rafael Quenedit: le parole al ballerino prima della finale di Amici 18

Rafael Quenedit ha ricevuto una grandiosa sorpresa ad Amici 2019. Non si sarebbe mai aspettato che il padre avrebbe potuto chiamarlo: è una persona a dir poco riservata, che preferisce rimanere fuori dal contesto televisivo; ha deciso quindi di fargli una chiamata, che il ballerino di Amici ha apprezzato molto. Non è riuscito a trattenere le lacrime, Rafael: la mancanza per la famiglia si fa sentire sempre di più. Ha confessato che non vede suo padre da gennaio mentre suo fratello da settembre: entrambi lo hanno incoraggiato e il danzatore ha promesso loro che darà il meglio di lui durante l’ultima puntata di Amici 18. Sabato 25 maggio 2019 è anche il compleanno di Rafael: lo festeggerà nel migliore dei modi con la vittoria nella categoria ballo?

Rafael Amici, la bellissima sorpresa

Rafael di Amici di Maria De Filippi ha confessato che il padre è una delle persone più importanti della sua vita e, inaspettatamente, ha ricevuto proprio una telefonata da parte sua. Ecco cosa gli ha detto: “Te l’avevo detto che avresti conquistato il cuore di molti una volta arrivato in Italia. Tanti complimenti, figlio mio. Ci manchi molto. Abbiamo visto che sei cresciuto molto durante la trasmissione”. Il danzatore ha fatto questa confessione: “Loro per me sono la mia vita e per loro io sono tutto”. Darà loro un’altra soddisfazione avendo la meglio sul super-favorito Vincenzo Di Primo?

Fratello Rafael Quenedit: confessioni e curiosità sulla sua vita

Anche il fratello gli ha fatto una gradita sorpresa: “Sono molto felice e orgoglioso di te. Ho visto che in questi sei mesi sei cresciuto molto come ballerino, come artista e come persona. Tutto questo per me è una grande soddisfazione e un grande motivo d’orgoglio. Sono sicuro che questo è l’inizio di una carriera futura. So che arriverai molto lontano, dove vorrai spingerti, perché lo fai col cuore. Sappi che hai il mio sostegno e che lo hai sempre avuto, sin dall’inizio. Ti voglio bene con tutto il cuore”. E Rafael ha rivelato qualcosa di più sul suo conto: “Noi siamo ballerini. Quando lo vedo ballare, è un idolo per me. Vorrei ballare con lui un giorno. Non lo vedo da settembre”.