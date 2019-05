Finale ballo Amici, sono tutti con Vincenzo: Rafael ci va giù pesante con Giordana

Amici 2019, finale ballo: la reazione di Rafael Quenedit al giudizio degli ex concorrenti

La finale di ballo di Amici 2019 sarà disputata da Rafael Quenedit e Vincenzo Di Primo, e sarà una finale combattutissima dato che i due ballerini sono bravissimi e altrettanto amati dal pubblico. Nel day time di Amici di oggi si sono visti gli ex ballerini della trasmissione schierarsi a favore dell’uno e dell’altro, e Rafael non ha preso per niente bene il modo in cui Mowgli e Valentina Vernia si sono schierati a favore di Vincenzo; l’unico a manifestargli il suo appoggio è stato Umberto Gaudino che lo ha sempre stimato come ballerino e che con lui ha vissuto mesi intensi nella Squadra Bianca.

Le parole di Rafael su Valentina e Mowgli: “Cattivi”

“Valentina e Mowgli – queste le parole di Rafael dopo aver visto il filmato – è ovvio che sceglieranno Vincenzo. Va beh, a me non cambia niente. Se vince lui complimenti a lui, so di aver dato il massimo, quindi a me non cambia niente. Valentina è un po’ cattiva e anche Mowgli”. Il ballerino cubano insomma da una parte ha manifestato un disinteresse assoluto nei confronti di Valentina e Mowgli, dall’altra però li ha definiti “cattivi”, anche se non ha spiegato per quale motivo. Ci sarà qualcosa sotto oppure è una semplice reazione alla mancata espressione di una preferenza? Non riteniamo Rafael così immaturo, quindi propendiamo per la prima ipotesi pur non essendo emerso nessun rumor del genere finora.

Chi vincerà la finale di ballo di Amici 2019?

A prescindere da tutto comunque la finale è arrivata e siamo tutti curiosi di scoprire chi vincerà tra Rafael e Vincenzo; il pubblico finora si è espresso spesso a favore del secondo ma non ha mancato neanche di sostenere il primo: ecco perché sabato 25 maggio entrambi dovranno dare il massimo per riuscire a conquistare i telespettatori. Staremo a vedere cosa succederà anche se ci rasserena il fatto che a prescindere da chi trionferà il posto di entrambi tra i ballerini professionisti di Amici 17 è assicurato.