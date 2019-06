Alberto Urso, mistero bacio sul ciondolo alla finale: confessione del tenore

By

Alberto Urso dopo Amici di Maria De Filippi: la confessione del cantante sul ciondolo

L’avete notato anche voi? Dopo aver sollevato la coppa del vincitore di Amici, Alberto Urso ha baciato un ciondolo. In molti si sono chiesti perché lo abbia fatto, quale fosse il suo reale significato e adesso, grazie alla rivista DiPiù Tv, sappiamo tutta la verità. I fan notato sempre questi piccoli gesti, che magari ai più passano inosservati. Il tenore, in effetti, custodisce gelosamente quel ciondolo perché apparteneva a sua nonna, della quale ha parlato svariate volte durante il suo percorso ad Amici 2019. Sappiamo bene che aveva con lei un legame speciale, era la sua fan numero uno e una delle persone più importanti della sua vita.

Alberto Urso nonna e genitori: ringraziamenti speciali

Dopo le parole della mamma di Giordana Angi sul padre, ora sappiamo tutta la verità sulla collana di Alberto Urso: “Ho baciato la fede di mia nonna, che ho perso non molto tempo fa”. Il tenore di Amici di Maria De Filippi ha poi continuato, dando maggiori dettagli al settimanale DiPiù Tv: “Lei viveva con noi, stavamo sempre insieme ed era la mia più grande ammiratrice. Sono certo che ora lei mi guarda da lassù e proprio a lei voglio dedicare questa mia vittoria. A lei, ma anche alla mia famiglia, ai miei genitori, che hanno fatto grandi sacrifici per portarmi dove sono adesso e per permettermi di studiare musica fin da quando ero piccolissimo”.

Tish e Alberto, cos’è successo dopo Amici 2019?

Un gesto importante, questo di Alberto di Amici 18, alla sua nonna. Adesso però tutti si stanno chiedendo se c’è stato un gesto degno di nota anche per Tish, con la quale aveva avuto una relazione all’interno del talent show di Canale 5: si sono rivisti in gran segreto dopo la finale? Sentiremo ancora parlare non solo del vincitore di Amici, ma anche dei finalisti e di Tish, che si è fermata alla semifinale. Prossimo obiettivo: Sanremo 2020?