Amici, Giordana disturbi alimentari: “L’ho portata da uno psicologo”

Il racconto della madre di Giordana di Amici 2019: disturbi alimentari dopo la separazione dal padre

Giordana Angi non ha avuto una vita all’insegna della tranquillità. In alcuni periodi, ha dovuto lottare duramente per non lasciarsi andare: tutto è partito dalla separazione dei genitori; un avvenimento, questo, che le ha lasciato delle ferite profonde. La cantante di Amici 18 ha dovuto sconfiggere anche alcuni disturbi alimentari, come ha fatto sapere sua madre a DiPiù Tv. Non è stato per niente facile, per lei, accettare la decisione del padre: non avrebbe più voluto sentire e vedere né lei né sua sorella. Giordana, però, ha avuto sempre la forza per affrontare ogni avversità e ha largamente dimostrato quel che vale durante il suo percorso ad Amici di Maria De Filippi.

Giordana Angi anoressia e bulimia: la confessione

Al noto settimanale, la madre di Giordana, dopo aver raccontato la verità sul padre, ha spiegato i problemi che sua figlia ha dovuto risolvere: “Alternava anoressia e bulimia: c’erano periodi in cui smetteva di mangiare e perdeva molti chili e altri in cui si ingozzava sino a stare male. Io cercavo di aiutarla in tutti i modi. L’ho portata da uno psicologo, la stimolavo a uscire, a fare sport. Ma non è servito a molto: per due anni Giordana è stata malissimo. Poi, a poco a poco, ha trovato la forza per risollevarsi”.

Amici news, il coming out di Giordana

Abbiamo scoperto la verità sul gesto fatto da Alberto Urso dopo la vittoria e adesso anche quella sul passato di Giordana, sulle difficoltà che ha dovuto affrontare: “Per prima cosa, quando aveva diciotto anni, ha trovato finalmente il coraggio di confessarmi che era omosessuale. Io non avevo mai sospettato nulla: però le ho detto che, ovviamente, per me non cambiava nulla, che l’avrei amata come e più di prima. Sentendo queste mie parole, mia figlia si è liberata di un peso che si portava dentro da anni”.

L’importanza di Tiziano Ferro nella vita di Giordana

Ha poi spiegato che Giordana di Amici, dopo la sua esperienza a Sanremo, era propensa a cambiare strada, a non occuparsi più di musica perché il successo che sperava si era allontanato da lei: “Ci è rimasta talmente male che, per un periodo, ha persino pensato di lasciare per sempre la musica. Io, però, l’ho convinta a non mollare. E Giordana si è rimessa in piedi ancora una volta. […] Grazie a Tiziano Ferro, Giordana ha trovato fiducia in sé stessa”.