Alberto Urso, regalo a Maria De Filippi e ringraziamenti speciali (Foto)

News Amici, Maria De Filippi riceve una sorpresa da Alberto Urso

Alberto Urso sta collezionando una soddisfazione dopo l’altra. Non avrebbe mai immaginato che Amici 18 avrebbe potuto permettergli di riscuotere un così grande successo! Il suo album Solo non sta deludendo le aspettative e nemmeno i firma-copie del tenore, dove si raggiunge sempre un numero spropositato di fan. Alberto è amatissimo, Amici gli ha dato la visibilità che si merita e sicuramente il suo percorso di crescita musicale non si arresterà. Ha tutte le carte in regola per occupare un posto nell’universo della musica, di entrar a far parte di quello spazio occupato da altri cantanti che abbracciano il suo stesso genere: basti pensare ai tre cantanti lirici de Il Volo o all’immenso Andrea Bocelli.

Il messaggio di Alberto Urso a Maria De Filippi

Maria De Filippi è diventata un punto fermo nella vita di Alberto Urso, alla quale dedica sempre dei messaggi speciali, come l’ultimo pubblicato sul suo profilo Instagram: “Solo è per la seconda settimana al primo posto in classifica. Prima di svegliarmi dal sogno, vorrei ringraziare ancora una volta tutti voi e Maria, la prima ad aver creduto in me e in tanti giovani che provano a realizzare i propri sogni”. Questo succede mentre Tish decide di cambiare look (lasciando perplessi non pochi fan).

Alberto Urso ultime notizie: ecco cos’è successo dopo la vittoria ad Amici 18

Il futuro di Alberto Urso dopo Amici 2019 sarà certamente roseo: all’Arena di Verona ha avuto la conferma di essere apprezzato, dove ha assistito a una standing ovation che lo ha toccato nel profondo. Un altro successo da collezionare, che gli permetterà di dargli la carica di fare sempre meglio. Quale sarà il prossimo traguardo da tagliare? Forse Sanremo 2020?