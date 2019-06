By

Seat Music Awards: grande successo e standing ovation per Alberto Urso di Amici

Alberto Urso, neo vincitore di Amici 2019, ha debuttato per la prima volta all’Arena di Verona, sul palco dei Seat Music Awards. Il cantante pop-lirico ha cantato la sua canzone Accanto a te conquistando la grande platea, che gli ha regalato scroscianti applausi e una vera e propria standing ovation. Un momento molto emozionante per il giovane cantante messinese, che ai due conduttori, Carlo Conti e Vanessa Incontrada, ha confidato di star vivendo un sogno. Alberto ha anche ricordato la sua partecipazione, quando era più piccolo, al programma Ti lascio una canzone e, con la sua peculiare umiltà, ha detto che dovrà ancora fare tanti sacrifici per avere una grande carriera. Ad ogni modo Conti li ha consigliato di ricordarsi di questo momento e gli ha anche detto che Maria De Filippi sarà sicuramente orgogliosa di lui.

Alberto Urso all’Arena di Verona per Seat Music Awards: “Mi batte il cuore a mille”

“Per me è un’emozione unica essere qui stasera”– dichiara Alberto Urso – “Cantare all’Arena di Verona è un sogno e mi batte il cuore a mille… ancora non ci credo!“. “Da piccolo ho sempre studiato, ho cantato, ho fatto anche Ti lascio una canzone”, dichiara poi il vincitore di Amici di Maria De Filippi, dopo che Carlo Conti gli conferma che non è un sogno, ma che è tutto vero. Vanessa Incontrada (che durante l’evento sembra esser stata conquistata da Gianluca Ginoble de Il Volo), gli dice che i suoi sacrifici sono stati sicuramente ripagati. Il cantante le risponde che però deve ancora farne tanti e, così, Carlo gli consiglia di godersi questo momento, l’applauso e l’affetto del pubblico. (continua dopo il post)

Alberto Urso canta all’Arena di Verona, Carlo Conti: “Maria De Filippi sarà orgogliosa di te”

Dopo essersi esibito per la prima volta ai Music Awards, conquistando una standing ovation, Alberto Urso appare visibilmente emozionato per questa prima grande esperienza all’Arena di Verona. “Maria (De Filippi Ndr) sarà orgogliosa di te”, afferma Conti verso il cantante di Amici.