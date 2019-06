Vanessa Incontrada conquistata da Gianluca Ginoble de Il Volo ai Seat Music Awards

Nella seconda puntata dei Seat Music Awards è arrivato sul palco Il Volo. Il famoso trio pop lirico si è esibito sulle note del nuovo singolo A chi mi dice, cover del brano scritto da Tiziano Ferro nel 2004 per la boy band Blue. Attesissimi, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, hanno conquistato come sempre il pubblico, ma non solo. Anche Vanessa Incontrada sembra essere rimasta colpita dai tre ragazzi. Infatti la conduttrice e attrice spagnola ha suggerito loro di tentare anche la carriera nel mondo della recitazione. Vanessa, nello specifico, si è rivolta verso il bel Gianluca Ginoble con un’affermazione molto simpatica, e a tratti piccante. I tre giovani interpreti, che festeggiano già 10 anni di attività insieme, hanno ricordato inoltre con Carlo Conti la vittoria a Sanremo con Grande Amore e parlato anche di una sorpresa che stanno preparando proprio per festeggiare questo traguardo.

Gianluca Ginoble conquista Vanessa Incontrada: “Tenebroso, te magno”

“Loro dovrebbero fare anche gli attori”, commenta Vanessa Incontrada parlando de Il Volo dopo la bella esibizione sul palco dei Seat Music Awards. Gianluca Ginoble, a questo punto, con la sua voce baritonale le dà della “hermosa” (“bella” in spagnolo) e la Incontrada si scioglie: “Sei molto… Ora te magno! Sei proprio tenebroso…”, afferma poi in risposta la conduttrice. Carlo Conti smorza questo scambio di battute simpatiche e sensuali e ricorda che i ragazzi di Grande Amore hanno festeggiato i primi dieci anni di carriera. I tre cantanti dichiarano, dunque, che parte del loro successo è anche grazie a Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Sanremo 2015, che loro hanno vinto.

Seat Music Awards: I ragazzi de Il Volo parlano di un appuntamento speciale

Il trio musicale in questo momento è impegnato in un grande tour, che terminerà proprio all’Arena di Verona dove si è esibito questa sera per i Seat music Awards. Ma i tre ragazzi hanno in serbo anche un appuntamento speciale per festeggiare i loro 10 anni di successi. Un appuntamento che andrà in scena dalla città di Matera “con tante sorprese”, assicurano.