Gigi D’Alessio, show musicale con Vanessa Incontrada? L’indiscrezione

Nuovo show musicale Rai: Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio conduttori?

Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada potrebbero essere i conduttori di uno show musicale nuovo di zecca della Rai. Sembra esserci la concreta possibilità che il cantautore partenopeo possa prendere parte a un altro programma, dove la musica è la vera protagonista: forse non sarà qualcosa di già visto, ma di sicuro non sarà realizzato con l’intenzione di abbattere altre trasmissioni di questo tipo, come Amici di Maria De Filippi e X Factor. A The Voice of Italy, Gigi ha dimostrato di essere un vero coah e infatti, a vincere, è stata la sua cantante, che è stata in grado di sbaragliare la concorrenza, sorprendendo tutti. Elettra Lamborghini in primis.

Gigi D’Alessio, dal successo di The Voice a un’altra trasmissione?

Per Carmen Pierri – la vincitrice di The Voice 2019 – Gigi D’Alessio ha scritto questo messaggio su Instagram: “Ha vinto! Grazie a tutti per aver creduto in lei, ha un grandissimo talento e una bellissima strada nella musica davanti a sé”. Sempre tramite social ci parlerà presto anche del programma che dovrebbe condurre assieme a Vanessa Incontrada? La notizia è stata data da TvBlog e adesso non ci resta che attendere la conferma, che potrebbe essere data sul palco dei Seat Music Awards, dove il cantante e l’attrice si incontreranno.

Programmi Tv d’autunno: tutte le novità

Il nuovo show musicale Rai dovrebbe essere collocato nella seconda serata del venerdì, subito dopo Tale e quale. Che ruolo avranno i due presunti conduttori e cosa dovranno fare di preciso i concorrenti? Lo scopriremo sicuramente prima di questo autunno, stagione durante la quale dovrebbe andare in onda la trasmissione. Verrà presto annunciato – probabilmente direttamente dalla Rai – il possibile competitor di Tu si que vales.