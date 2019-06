The Voice 2019: il vincitore è Carmen Pierri. Il racconto della finale

The Voice of Italy 2019, la finale: vince Carmen Pierri, trionfo del Team Gigi D’Alessio

La vincitrice di The Voice of Italy 2019 è Carmen Pierri. La cantante ha vinto la concorrenza degli altri tre finalisti, Diablo (Team Morgan), Miriam Ayaba (Team Elettra Lamborghini) e Brenda Carolina Lawrence (Team Gué Pequeno). Con la vittoria in tasca si aggiudica un contratto discografico con Universal Music Italia e si esibirà ai Music Awards il 5 giugno a Verona, in onda in diretta su Rai 1. Durante la serata gli artisti sono stati accompagnati dal vivo da un corpo di ballo e da una band eccezionalmente composta da 13 elementi, e non più da 8, come nelle precedenti puntate. Gli special guest, che si sono esibiti sia con i finalisti sia da solisti, sono stati Arisa, Holly Johnson, Lizzo, Lost Frequencies, Planet Funk, Alexander Stewart e Shaggy.

The Voice of Italy: le tappe della finale. Gli eliminati al televoto

La prima manche ha visto i finalisti duettare con gli ospiti speciali: Miriam Ayaba – Lizzo (Team Elettra), Carmen Pierri – Arisa (Team Gigi), Diablo – Holly Johnson (Team Morgan), Brenda Carolina Lawrence – Shaggy (Team Gué Pequeno). Al termine della manche è stato eliminato Diablo, che ha dovuto soccombere al televoto e al voto social di Instagram. La seconda manche ha visto l’eliminazione di Miriam Ayaba, con conseguenti polemiche sollevate dalla sua coach Elettra Lamborghini. Si è così giunti allo scontro finale che ha visto trionfare Carmen Pierri (la ragazza, visto che è minorenne, dopo la mezzanotte ha dovuto seguire lo show dall’hotel e dopo l’una – il programma è andato abbondantemente per le lunghe – non ha nemmeno più potuto collegarsi con la diretta. A rappresentarla è rimasto il suo coach D’Alessio).

The Voice of Italy: Simona Ventura saluta Belen Rodriguez

Durante la diretta della finale, oltre ai tanti momenti musicali, ci sono stati parecchi spazi dedicati ai quattro coach e agli special guest della serata. Simpatici anche gli interventi di Andrea Delogu e Stefano De Martino, presenti in studio e direttamente collegati con Rai Radio 2. A proposito del conduttore napoletano, Simona Ventura ha trovato anche un breve attimo per salutare l’amica Belen Rodriguez, naturalmente rivolgendosi a Stefano, che si è lasciato andare al suo classico e dolce sorriso.